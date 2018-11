“Rispettiamo gli impegni assunti con M5S, che ha chiesto un approfondimento sulle modalità di realizzazione dell’opera attraverso un’analisi costi e benefici, ma ribadiamo con forza che l’opera va realizzata”. Lo affermano i parlamentari della Lega eletti in provincia di Torino, che oggi sono presenti in piazza Castello alla manifestazione per dire sì alla TAV organizzata dopo le prese di posizione del MoVimento 5 Stelle a Roma e in città sull’Alta Velocità.

Torino, la Lega in piazza per dire sì alla TAV

“La nostra partecipazione alla manifestazione è innanzitutto un segno di rispetto e di attenzione verso il mondo produttivo e imprenditoriale piemontese che oggi ha deciso di scendere in piazza e che manifesta evidentemente un disagio”, scrivono nella nota rilasciata alla stampa in mattinata. In piazza Castello, per la Lega, sono presenti i parlamentari Elena Maccanti, Gualtiero Caffarrato, Marzia Casolati e Alessandro Benvenuto. “Siamo parlamentari eletti in provincia di Torino, rappresentiamo una forza politica di governo che vuole dialogare. Siamo favorevoli alle grandi opere e riteniamo la linea Torino-Lione fondamentale e strategica per il Piemonte e per tutto il paese”, aggiungono gli esponenti del Carroccio.

Secondo gli organizzatori, sono oltre 15 mila i partecipanti ancora prima che la manifestazione abbia inizio. “Sarà una manifestazione in tono civile, positivo e pacifico, ma fermo”, è la promessa degli organizzatori. “Torino scende in piazza per dire tanti sì – a partire da quello per la Tav – che sappiano interpretare i bisogni della gente e che riscrivano il futuro di una città e di una regione”, spiegano gli organizzatori. Un camion scoperto sarà il palco della manifestazione. Vi saliranno le sette donne del Comitato Sì, Torino va avanti, Mino Giachino, promotore del Sì Tav- Sì Lavoro, Gianmarco Moschella, studente di Economia, e Guglielmo Nappi, studente di Ingegneria dell’AutoVeicolo.

Foto copertina di Marco Zatterin su Twitter