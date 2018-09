Così Toninelli abolirà i morti per incidente

Che nessuno tocchi il ministro Toninelli almeno per i prossimi 25-30 anni. Deve rimanere al suo posto, a tutti i costi, al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per mettere in atto il piano che ha esplicitato nella nota di aggiornamento del DEF: «L’innovazione costituirà un importante strumento per garantire una maggiore sicurezza, dimezzando il numero di vittime della strada entro il 2020 ed annullandolo entro il 2050». A parlare della vicenda è oggi Franco Bechis su Libero:

Sui modi con cui abolire la morte su strada il governo è un po’ più vago. Probabilmente vuole farci una sorpresa. Nel documento inviato alla commissione europea subito dopo spiega che«a tale riguardo, il governo sta sperimentando a Torino e a Modena il progetto della Smart road, con cui si punta a creare infrastrutture stradali dotate di piattaforme di osservazione, monitoraggio e previsione del traffico con una sinergia tra infrastrutture digitali e veicoli di nuova generazione». Quello della «Smart Road» è un progetto Anas che sostanzialmente rende stabile il wifi durante il percorso stradale e autostradale a qualsiasi velocità e quindi consente comunicazioni e informazioni di servizio fra le auto che viaggiano e l’ente stradale. Può aumentare la sicurezza – a patto che le auto vengano costruite per recepire quei messaggi – perché viene comunicato in tempo reale un incidente (anche mortale) verificatosi o una condizione pericolosa del manto stradale dovuta al maltempo, deviando il traffico o addirittura non consentendo l’immissione su quella arteria. Ma non può escludere uno scontro fra autoveicoli o un pedone falciato ai bordi della strada. La sperimentazione è già avvenuta sull’ultimo tratto della Salerno-Reggio Calabria e non ha portato a significativi cambiamenti negli incidenti mortali.

Nel documento si specifica che una delle idee più interessanti è dotare di piste ciclabili le città. Oppure usare le auto elettriche: