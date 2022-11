Tipografie online: boom di recensioni positive per i servizi di Sprint24

L’ecosistema digitale è in pieno boom e sono diverse le opportunità di crescita, tuttavia, è necessario che i brand si affidino a partner competenti e affidabili, in grado di gestire diverse aree del business con rapidità.

Per quanto riguarda la tipografia online, un chiaro esempio di come l’analisi dei dati ha portato all’ottimizzazione del processo d’acquisto e, quindi, anche a una maggior crescita aziendale, è quello di Sprint24, che ha saputo cogliere le possibilità offerte dagli insight a disposizione per elaborare una precisa strategia.

Nata con l’obiettivo di mettere al centro il business dei suoi clienti e con l’intento di supportarli nella definizione di una strategia di marketing efficace, Sprint24 ha saputo diventare un vero e proprio punto di riferimento del settore tipografico digitale. Il merito va a una customer experience strutturata in ogni minimo dettaglio, come dimostrano anche le numerose recensioni positive lasciate dagli utenti soddisfatti.

Come le recensioni online possono ottimizzare il business

L’importanza dei dati è diventata sempre più rilevanti negli ultimi anni, come dimostra il successo di diverse esperienze aziendali fondate proprio sulle informazioni. I dati ricavati dall’opinione degli utenti, poi, sono di fondamentale importanza, come hanno capito bene a loro tempo i colossi del commercio online.

In questo senso, le recensioni lasciate dai clienti rappresentano un elemento primario, che ogni strategia di marketing dovrebbe tenere attentamente in considerazione: esse, infatti, permettono di comprendere cosa pensano le persone, così da individuare facilmente gli aspetti da potenziare e i punti di forza su cui fare ulteriore leva.

Sprint24 ha colto esattamente l’essenza di queste risorse, andando a definire strategia vincente, che le ha permesso di imporsi come leader nelle tipografie online. Pur operando all’interno di un settore altamente competitivo, infatti, questa realtà è riuscita ad offrire un’esperienza d’acquisto impeccabile ai suoi utenti, puntando sul percorso di fidelizzazione e sulla continuità del servizio.

Sprint24 ha infatti elaborato un sistema pratico e veloce per permettere ai suoi clienti di lasciare un’opinione, utilizzando quest’ultima come spunto per migliorarsi costantemente.

Come Sprint24 è riuscita a beneficiare delle recensioni dei clienti

In oltre 15 anni di attività, Sprint24 è riuscita a servirsi dell’insieme di recensioni ricevute per elaborare una strategia di crescita che le permettesse di concentrarsi sui bisogni e sulle aspettative dei clienti.

Ad esempio, accogliendo la richiesta di un maggior supporto nella fase di progettazione, ha strutturato un iter di assistenza completo, il quale non si limita alla stampa del file grafico inviato, ma offre indicazioni per ottenere il risultato migliore e presenta le soluzioni più adatte per ogni esigenza. Inoltre, il processo è stato semplificato fin dalla fase di richiesta di preventivo, e sono stati istituiti diversi pacchetti che ogni utente può scegliere in base ai suoi specifici bisogni.

Sprint24 si è servita degli insight ottenuti analizzando le opinioni dei suoi clienti per ottimizzare il proprio business e crescere sempre di più, puntando tutto sull’innovazione tecnologica e sul customer care. Le recensioni sono state analizzate in modo da cogliere l’opinione dei propri consumatori e per comprendere se il servizio venisse compreso nel modo giusto: in questo modo si è potuto appurare, ad esempio, la grande importanza riservata alla rapidità nella spedizione (molti utenti preferiscono ricevere il prodotto entro 24-48 ore dall’ordine) e quindi elaborare una modalità di acquisto che tenesse conto di questo bisogno.

CONTENUTO SPONSORIZZATO