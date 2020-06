Il ritorno del TFR per i consiglieri regionali in Puglia

Repubblica Bari fa sapere oggi che è in programma un grande ritorno nel consiglio regionale della Puglia: il trattamento di fine rapporto per i consiglieri regionali:

Era stato eliminato negli anni scorsi. Erroneamente dicono nel palazzo di via Gentile, visto che è rimasto per parlamentari e consiglieri di altre Regioni. La proposta gira da mesi nei corridoi, ma ora sarebbe più concreta, al punto tale che nel corso dell’ultima seduta di consiglio regionale si sono visti esponenti di maggioranza fare il giro tra i banchi della minoranza per provare a raggiunge l’intesa di tutta l’aula.

L’idea è quella di prevedere per tutti i consiglieri che si mettono in aspettativa da altri lavori il pagamento da parte della Regione di una mensilità per ogni anno di attività fatta in consiglio. In questo modo il consigliere maturerebbe 7mila euro lordi l’anno di tfr che per cinque anni di legislatura fanno 35mila euro lordi. Soldi che in sostanza servirebbero a pagare il fondo previdenziale obbligatorio e a ritrovarsi a fine mandato con un tfr, al momento non riconosciuto.