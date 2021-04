Per Tajani Berlusconi ha le carte in regola per fare il Presidente della Repubblica: “Lo dice anche Salvini”

Chi sarà il successore di Sergio Mattarella al Quirinale? Non si sa, ma quello che in molti temevano potrebbe verificarsi. E cioè che il candidato del centrodestra per salire al Colle, il nome forte di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, sarà Silvio Berlusconi. Avete letto bene: Silvio Berlusconi, l’ottantaquattrenne imprenditore e politico, fondatore di Mediaset, Forza Italia (appunto) ed ex proprietario premiatissimo del Milan (e tante altre cose). A dare questa notizia è stato il vicepresidente del partito del “cavaliere”, Antonio Tajani. Lui che è numero uno lì, secondo solo a Berlusconi. Lo ha detto intervistato da Un Giorno da Pecora, la trasmissione di Rai Radio 1:

Non si può eleggere un candidato contro il centrodestra. E perché Berlusconi dovrebbe esser escluso? Salvini ad esempio ha detto che sarebbe un ottimo presidente della Repubblica. Io sono di parte, per me ha le carte in regola, è un grande uomo di sport e un grande imprenditore, ha dato prestigio al Paese a livello internazionale. Però mi pare prematuro parlarne, non è il momento per parlarne per rispetto a Mattarella e al grande lavoro che sta facendo.

Cosa dice Salvini su Berlusconi

Che Tajani dica che abbia le carte in regola, essendo il suo vice, non sorprende. E non sorprende quanto nelle settimane scorse ha dichiarato sulla questione il leader della Lega Matteo Salvini. Ospite da Massimo Giletti a Non è l’Arena il 24 gennaio, rispondendo alle domande di Tommaso Labate proprio sull’eventualità di un Berlusconi dopo Sergio Mattarella, aveva detto: “Io le posso dare la mia opinione, se lei mi chiede il mio parere personale, io posso dire sì. Se lei mi chiede se facciamo le riunioni (con gli alleati di centrodestra) per parlare di questo, le dico no. Ma comunque: assolutamente sì, Silvio Berlusconi potrebbe ambire a fare il Presidente della Repubblica per quanto mi riguarda”. Negando poi però di averne parlato con Meloni e Berlusconi. Staremo a vedere, ma già questa proposta fa sorridere i più.

Perché Berlusconi potrebbe essere candidabile al Colle (nonostante la condanna)?