La nave portacontainer Ever Given lunga 400 metri che ha bloccato il Canale di Suez per quasi una settimana ha iniziato a muoversi

La nave portacontainer Ever Given lunga 400 metri che ha bloccato il Canale di Suez per quasi una settimana ha iniziato a muoversi. La poppa della nave che pesa più di 200.000 tonnellate si è allontanata dal lato ovest del canale. Lo ha reso noto il fornitore di servizi per il trasporto marittimo Inchcape Shipping, precisando che la nave è stata rimessa a galla alle 4.30 di questa mattina. Come ha spiegato il fornitore di servizi, durante la notte di luna piena l’alta marea ha facilitato le operazioni per disincagliare la portacontainer. Non è chiaro quando il Canale di Suez verrà riaperto al traffico. Secondo la Suez Canal Authority (Sca), ci sono circa 370 navi, comprese 25 petroliere, bloccate alle due estremità del Canale di Suez in attesa di transito. Secondo la Sca, con lo stop l’Egitto perde circa 13-14 milioni di dollari di entrate ogni giorno e ieri il presidente Abdel Fattah al-Sisi aveva ordinato di avviare i preparativi per la possibilità di alleggerire il carico della Ever Given nel tentativo di facilitare le operazioni.

La nave nel canale di Suez è stata disincagliata e sta navigando | VIDEO

Ecco i video della Ever Given che inizia a muoversi dopo essere stata disincagliata:

MSC #EverGiven ➡️ Le #MSC « Ever Given » (400 m de long, 59 au maître-bau, ~20 400 EVP) a été déséchoué, comme cela a été annoncé il y a un peu plus d’une heure et confirmé officiellement depuis. ➡️ La reprise du trafic maritime le long du canal de #Suez serait imminente. pic.twitter.com/uhIrb6qo5t — Marquis de Seignelay 🇭🇰 🇹🇼 (@FauteuilColbert) March 29, 2021

BREAKING : EVER GIVEN ship has been UNSTUCK & Moving into #Suez Canal after 6 Days!! Egyptian crew managed to float it moments ago. It’s 5:42 am there: pic.twitter.com/GoMlYjQerL — Joyce Karam (@Joyce_Karam) March 29, 2021

Quanto è costato ogni giorno il blocco del canale di Suez

Il blocco del canale d Suez costa circa 9,6 miliardi di dollari al giorno. A dare questi numeri è la rivista specializzata in trasporto marittimo Lloyd’s List, che quantifica il valore del traffico in direzione ovest nella cifra di 5 miliardi, quello in direzione est in quattro miliardi e mezzo. E chissà quindi quanti saranno i miliardi bruciati quando finalmente la nave portacontainer Ever Given riuscirà a essere liberata dopo che martedì mattina, nel pieno di una tempesta di sabbia, si è incagliata nel tratto meridionale del canale di Suez posizionandosi di traverso e ostruendolo completamente.

Il passaggio è bloccato da martedì mattina quando la “Ever Given”, una nave classe “megaship” lunga 400 metri e larga quasi 60, nel pieno di una tempesta di sabbia, si è incagliata nel tratto sud del Canale mettendosi di traverso e ostruendolo completamente. Il proprietario giapponese della gigantesca nave cargo incagliata nel Canale di Suez, Shoei Kisen, ha dichiarato che ”domani sera, ora del Giappone” verrà rimossa la ‘Ever Given’, che da quattro giorni blocca il transito in entrambe le direzione. Ma, ha aggiunto il portavoce della proprietà della nave: ”Non riusciamo a prevedere quando avrà buon esito il lavoro di rimozione”.

Sulle cause dell’incagliamento viene citato ”il forte vento” che ha sorpreso la nave cargo mentre ”transitava in direzione nord attraverso il canale di Suez diretta verso Rotterdam”. In merito all’equipaggio viene chiarito che ”tutti i 25 membri sono al sicuro e protetti. Tutto l’equipaggio è di nazionalità indiana e rimane a bordo. L’equipaggio sta lavorando a stretto contatto con le parti coinvolte per liberare la nave. Il duro lavoro e l’instancabile professionalità del comandante e dell’equipaggio sono molto apprezzati”.