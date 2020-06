La stupidità umana nell’era COVID-19

Cipolla aveva stabilito alcune leggi sulla stupidità umana. Le prime due dicono

Prima Legge Fondamentale: Sempre e inevitabilmente ognuno di noi sottovaluta il numero di individui stupidi in circolazione. Seconda Legge Fondamentale: La probabilità che una certa persona sia stupida è indipendente da qualsiasi altra caratteristica della stessa persona.

Evidentemente queste leggi valgono anche per il foltissimo gruppo di esperti di cui si è circondato il Governo e le Regioni) Ad esempio non male l’esperto che si è inventato gli assistenti civici. Di una idiozia unica. Da serial killer, gli esperti che hanno consigliato di mandare i malati leggeri di Covid nelle RSA. Molto profondo e credibile pure quello studio che prevedeva 150 mila persone in terapia intensiva ai primi di giugno. Notevoli anche gli esperti che hanno consigliato ai vari Governatori sceriffi di scatenare elicotteri e volanti della polizia per andare a caccia dei pericolosi runners o bagnanti. E’ costato un accidente, la “vera” malavita ha potuto operare indisturbata e bravi ed onesti cittadini sono stati vessati. Ottima iniziativa.

Di sicuro anche chi si è inventato le regole a cui deve sottostare l’applicazione Immuni non è male. Da quello che hanno scritto i gornali (ma sarà vero?) questa applicazione rispetta in modo assoluto la privacy, fino all’assurdo, oltre all’assurdo. Ad esempio, anche l’immissione nel sistema del dato relativo alla positività al Covid sarebbe volontaria e non automatica. Inoltre il Servizio Sanitario non potrebbe rintracciare chi avrebbe contratto il contagio, Se le cose stessero così a che capperi serve? Solo a ricevere un “terrificante” SMS che ti dice che ti potresti ammalare? Tipo “memento mori” del giorno delle Ceneri? Inoltre questo schema si presterebbe a scherzi di cattivissimo gusto: tipo andare a trovare un “amico” depresso e ipocondriaco e poi dichiararsi positivo sull’App in modo da fargli pervenire l’SMS che è stato in contatto con la malattia e vedere l’effetto che fa (tipo “Vengo anch’io, no tu no di Jannacci)… No, non può essere così…Non ci credo. Nonostante quello che pensava Einstein, anche la stupidità umana deve avere un limite.

Forse però il premio della stupidità spetta a un esperto che diceva che l’Italia si stava comportando meglio della Germania. Infatti, secondo lui, rispetto ai tedeschi avevamo messo in gioco molti più miliardi. Il fatto che tardassero ad arrivare ai cittadini era ben motivato e giustificato: c’erano tutti gli accertamenti (anticorruzione?) da rispettare in modo da fare tutto secondo la legge. La legge prima di tutto. E’ come dire che rispetto ad una spiaggia dove c’è un bagnino che salva tempestivamente chi sta affogando, è molto meglio la spiaggia dove ci sono due bagnini che vedendo uno che sta affogando, lo raggiungono, non lo portano a riva ma gli fanno prima il tampone, aspettano l’analisi del laboratorio e solo allora lo salvano (qualora fosse ancora vivo) dal mare in tempesta. Logico ed efficiente.

Ma, secondo me, il vincitore del premio Cipolla è il mitologico esperto fissato con il plexigas. Evidentemente deve avere avuto un trauma infantile da cui non si è ripreso. Prima ha proposto che per poter andare al mare, dovevamo portare con noi un “comodo” pannellamento di plexigas per creare un specia di serra-forno crematorio. Non contento di ciò, ha proposto di usare il plexigas ai ristoranti.

Meraviglioso: uno esce con la propria ragazza per una cena intima e si trova in un’atmosfera tipo parlatorio del carcere. Separati da una bella lastra di plexigas, forse con una feritoia per parlare. Dalla parte della ragazza i fiori e la candela, dalla parte del maschietto (forse) una bottiglia di vino per consolarsi. Non essendo passata neanche questa proposta, ha deciso di usare il plexigas in ambito scolastico. A settembre la scuola può aprire, ma i banchi scolari devono essere circondati da plexigas che li separi dagi altri. Per fortuna che il maniaco del plexigas non era un maniaco del mattone, perché altrimenti avrebbe proposto di usare il contributo del 110% dell’ecobonus per costuire nelle classi tanti piccoli loculi dove intrappolare gli studenti.

E’ ovvio che di fronte a tanta confusione, la reazione della popolazione è a dir poco variegata. La popolazione anziana, condizionata dalle notizie terribili, vede pericoli anche dove non ci sono (oggi una vecchietta mi ha dato dell’irresponsabile perché non avevo la mascherina, anche se ero sull’altro marciapiede ed almeno 10 metri da lei) e i giovani ormai, pericolosamente, non fanno più caso ai protocolli di distanziamento (stasera, passeggiando sul lungomare, ho visto giovani surfisti bere birra ed accalcarsi sulle panchine. In una di queste stavano facendo un aperivirus di zingarettiana memoria bevendo birra da un unico boccale che passava da un giovane all’altro). Vedendo ciò, mi è venuto un lampo di genio. Ho capito: i vari comitati di esperti non sono stupidi come pensavo. Vogliono, in modo naturale, implementare la strategia dell’immunità di mandria vagheggiata da Boris Johnson. In questo modo, tutti i giovani finiranno per ammalarsi (ma tanto il virus a loro, generalmente, fa poco) e dopo qualche mese diventeranno immuni al contagio. Nel frattempo, avendo la TV con i vari talk show terrorizzato le vecchiette, non riusciranno ad infettare le categorie a rischio che sfuggiranno al contagio. Che strategia sopraffina. Sono stato io un uomo di poca fede a dubitare della suprema intelligenza degli esperti chiamati a difendere l’Italia dal virus.