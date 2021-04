L’insegnante che obbliga una ragazza a bendarsi durante l’interrogazione in Dad

Il dirigente scolastico ha detto di aver già avviato un’indagine interna per verificare e, in caso, prendere provvedimenti nei confronti del docente protagonista di questa assurda vicenda. La storia ha catalizzato l’attenzione mediatica dopo che alcuni studenti di un liceo di Verona, il Carlo Montanari, hanno denunciato quanto accaduto alla studentessa bendata durante un’interrogazione in Dad. La giovane, che frequenta il secondo anno, è stata costretta dalla sua docente di tedesco a coprirsi gli occhi durante una verifica orale.

Studentessa bendata durante un’interrogazione in Dad, accade a Verona

Ripercorriamo le tappe della vicenda raccontata oggi anche tra le pagine del quotidiano La Repubblica. Il fatto è avvenuto all’indomani dello sciopero contro la didattica a distanza. La giovane aveva iniziato a rispondere alle domande della sua professoressa di tedesco. L’interrogazione stava andando molto bene: lei rispondeva puntuale alle questioni poste dalla docente. Una sicurezza che ha fatto insospettire l’insegnante che, a un certo punto, ha detto alla giovane di bendarsi gli occhi con una sciarpa. Un modo estremo – privo di senso – per verificare se la ragazza stesse leggendo da qualche parte le risposte.

“Mi sono sentita a disagio, come se mi stessero accusando di imbrogliare”.

Queste le parole della studentessa bendata ai rappresentanti della Rete degli Studenti Medi di Verona. La giovane ha deciso di ascoltare la docente e, inerme, ha scelto di indossare una sciarpa per coprirsi gli occhi. E quel momento è stato immortalato dai suoi compagni di classe collegati su Teams per partecipare alla lezione a distanza.

Il Preside del Liceo di Scienze Umane Carlo Montanari di Verona, ha dichiarato di aver avviato un’indagine interna per capire cosa sia realmente accaduto e, in caso, prendere provvedimenti nei confronti del docente. Quel che è accaduto, però, è lo specchio di una situazione difficile e quasi ingestibile, con le criticità di una didattica a distanza necessaria, vista la pandemia, ma che continua ad avere delle macchie. E non sempre per colpa della rete e degli studenti.

(foto: esterno Liceo Montanari di Verona, da Google Maps)