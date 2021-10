Striscia la Notizia mette alla berlina Tommaso Zorzi per averli accusati di razzismo | VIDEO

“Adesso c’è anche la mozzarella cinese, quella che se la premi fa uscire il latte di mandorla”. È questa l’ultima “battuta” fatta a Striscia la Notizia che ha fatto finire per l’ennesima volta il programma di Antonio Ricci su Canale 5 al centro della bufera. Le parole di Alessandro Siani, che hanno fatto ridere anche Vanessa Incontrada, sono state criticate apertamente da Tommaso Zorzi, influencer che dopo l’esperienza al Grande Fratello VIP ha deciso di continuare la propria carriera televisiva presso altre realtà. “Sembra un incubo”, ha commentato Zorzi, facendo notare come Vanessa Incontrada abbia combattuto in prima persona battaglie contro il bullismo.



Ma il programma ha deciso di rispondere e lo ha fatto tramite un intervento del Gabibbo. Prima è stato mostrato uno spot cinese di un detergente dal chiaro contenuto razzista, al termine del quale la mascotte rossa ha preso la parola accusando Diet Prada per “non aver detto niente”, a differenza della polemica sollevata dall’account Instagram del gruppo di osservatori della moda quando Gerry Scotti e Michelle Hunziker fecero il gesto degli “occhi a mandorla”. Accuse il cui senso si fa fatica a trovare, visto che lo spot in questione non era mai stato mostrato in Italia, per fortuna. Poi il Gabibbo ha messo alla berlina Tommaso Zorzi, mostrando un video tratto da una sua Instagram Story privata in cui diceva parolacce ed alcune bestemmie in un minimarket.

“Adesso non si può dire nemmeno più ‘latte di mandorla’ in tv”, ha detto la mascotte, tirando in ballo il solito cliché del politicamente corretto che “censura” i programmi. Difficile spiegare, a lui e all’intera trasmissione, che queste “battute” contengono un sottotesto razzista che ormai non fa neanche più ridere, e che la televisione dovrebbe evolversi e non restare su stereotipi che hanno smesso di avere senso da almeno dieci anni.