In principio fu Pagnoncelli e il sondaggio politico IPSOS che, tra lo stupore di tutti, annunciò non solo che il Partito Democratico era il primo in Italia, ma anche che la Lega era scivolata al terzo posto dietro Fratelli d’Italia. Ora l’ultima rilevazione Bidimedia conferma il dato sui DEM.

Il nuovo sondaggio politico con il PD primo partito sopra la Lega

Secondo le rilevazioni Bidimedia infatti la forza politica guidata da Enrico Letta sale di uno 0,3%: non molto ma grazie al combinato disposto del crollo verticale della Lega, che secondo i sondaggi politici sulle intenzioni di voto del campione intervistato perde addirittura l’1,6%, il PD con il suo 20,3% è al primo posto sopra il Carroccio fermo al 20,1. Rispetto al sondaggio IPSOS però non si registra il sorpasso di Fratelli d’Italia sul partito di Matteo Salvini: FdI cresce, e parecchio, dell’1,2%, ma secondo Bidimedia è ancora lontana con il suo 19% dal secondo posto. Prosegue il trend di crescita del M5S, che si attesta sopra al 15%, come non accadeva da circa un anno. Scende anche FI, che torna al 7%. Calo causato anche dalla nascita della nuova forza Politica centrista di Coraggio Italia che debutta con l’1,3%. Lievi oscillazioni per le altre forze politiche.

Bidimedia poi indaga anche sulle possibilità che avrebbe una federazione di centrodestra tra gli elettori e oltre a rilevare questa federazione, ha provato ad aggiungere un ipotetico partito di scontenti, i “Moderati”.

La cosa che più balza all’occhio è che la Federazione diventerebbe primo partito italiano, con quasi 5 punti di vantaggio sul Centrodestra. Un po’ a sorpresa, invece, perderebbe qualche decimo FdI, segno che anche nel partito della Meloni c’è qualche volontà di federarsi e ritornare a parlare di ciò che era il PDL. I moderati contrari alla federazione raggiungono un significativo 4,8%, recuperando voti essenzialmente da Coraggio Italia, FI e Lega.