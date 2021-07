Il sondaggio politico di SWG per Tgla7 questa settimana non esplora solamente quali sono le intenzioni di voto degli italiani ma va anche a sondare che idea si sono fatti della faida a 5 Stelle. Con chi si trovano più d’accordo tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo? La risposta ha percentuali bulgare

Chi ha ragione tra Grillo e Conte? Lo dice un sondaggio politico

L’ex presidente del Consiglio vince a man bassa il confronto con l’Elevato: con lui si trova in maggiore accordo ben il 72% del campione intervistato da SWG nella rilevazione contro il 7% di chi è dalla parte di Grillo.

Quanto varrebbe, perlomeno sulla carta, un “partito di Conte qualora la tregua nel Movimento 5 Stelle non portasse a più miti consigli entrambe le parti e si arrivasse a una scissione? Secondo il sondaggio politico di SWG sarebbero i 5 Stelle ad avere la peggio:

Il partito di Conte supererebbe abbondantemente il 10% per quasi doppiare quello che resterebbe dei 5 Stelle: 12,7 contro il risicato 7,1 dei pentastellati in caso di scissione. Tornando alla realtà invece la cima della classifica subisce un altro ribaltamento. La Lega si riprende, almeno per questa settimana, la prima posizione:

Il Carroccio cresce di uno 0,3% mentre Fratelli d’Italia cede lo 0,2: pochi decimi di percentuale che però sono sufficienti a invertire la situazione. Una rincorsa che però appare sempre più decisa viste le distanze ridottissime tra le due forze politiche. Praticamente invariato il Partito Democratico mentre il Movimento 5 Stelle paga lo scotto delle divisioni interne con un tonfo in cui lascia sul tavolo il 2%.

Per quanto riguarda le altre forze politiche Forza Italia rimane invariata. Italia Viva di Matteo Renzi ha una crescita significativa in proporzione alle abituali percentuali, quasi mezzo punto, così come sale anche MDP Articolo 1 mentre Sinistrs Italiana cede qualcosa. Settimana positiva anche per + Europa e Verdi mentre Coraggio Italia ha una linea piatta anche questa settimana.