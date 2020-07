Sondaggio: per la maggioranza di chi vota Lega non c’è un problema razzismo in Italia

Per la stragrande maggioranza degli elettori della Lega non c’è un problema razzismo in Italia. I risultati emergono da un sondaggio di Demos & PI illustrato da Ilvo Diamanti oggi su Repubblica, che dice che per il 60% degli italiani esiste ma per gli elettori del Carroccio e di Fratelli d’Italia in maggioranza no. A sorpresa, gli elettori del partito di Giorgia Meloni sono anche d’accordo o addirittura hanno partecipato alle manifestazioni Black Lives Matters (il 54%), mentre anche qui gli elettori della Lega sono più freddi: per loro la percentuale cala al 32%. Nel centrodestra fa eccezione Forza Italia, mentre per quanto riguarda i due più grandi partiti al governo le percentuali sono 68% per il Partito Democratico e 69% per il MoVimento 5 Stelle. Spiega Diamanti:

Il fattore più significativo, al proposito, è sicuramente l’età. La generazione. Il problema, infatti, è considerato serio da circa 8 giovani su 10, con meno di 30 anni. Disposti a mobilitarsi per contrastare il razzismo. Come, d’altronde, la maggioranza delle persone di ogni età. Tuttavia, l’attenzione dei giovani appare più evidente. Perché si tratta di generazioni globali. Che hanno conosciuto e conoscono il mondo. Cresciute, a scuola nel tempo libero, con altri giovani, di “altro colore” e di “altra nazionalità”. Per questo hanno smesso di considerarli “altri”. Anche la posizione politica ha importanza. Com’era prevedibile. Tuttavia, è interessante osservare che solo fra gli elettori della Lega il razzismo sia considerato un problema poco rilevante. E che un terzo dei leghisti si riveli attento e reattivo, sull’argomento.