Il sondaggio sugli elettori PD che vogliono l’alleanza con il M5S

Il Fatto Quotidiano racconta oggi in un articolo a firma di Marco Franchi che gli elettori del Partito Democratico in maggioranza vogliono in caso di nuove elezioni un accordo elettorale con il MoVimento 5 Stelle e lo preferiscono a tutte le altre opzioni:

In caso di elezioni anticipate il 55 per cento degli elettori del Pd preferirebbero un accordo con il Movimento 5 stelle, il 9 per cento con Forza Italia e il 3 con la Lega. A rilevarlo è ieri un sondaggio di Antonio Noto per il Quotidiano nazionale. Il giorno prima il Foglio aveva pubblicato, invece, i propositi via sms dei tre principali candidati alla segreteria del Pd – Nicola Zingaretti, Marco Minniti e Maurizio Martina -, tutti coincidenti nel “no al dialogo con i grillini”.

SECONDO lo stesso sondaggio, inoltre, il 62 per cento dell’elettorato democratico spera in una ricomposizione della sinistra con il ritorno a casa dei bersaniani di Leu. Un nuovo partito dell’ex premier Matteo Renzi, invece, è stimato al 9 per cento, di cui 5 punti percentuali “rubati” al Pd. Rispetto alle cosiddette primarie Noto su Qn conferma anche la rilevazione della Izi pubblicata dal Fatto lunedì scorso: Zingaretti è in testa ma, solo col 39%, non abbastanza (serve il 51%) per conquistare la segreteria del Pd ai gazebo senza passare dall’assemblea nazionale del partito. Per Noto, però, l’ex ministro Marco Minniti è più vicino, ad appena 7 punti percentuali (per Izi sette giorni prima era a -14). Troppo poco per far dormire sonni tranquilli al governatore del Lazio.