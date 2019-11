Il sondaggio di Mannheimer sul M5S al capolinea

Renato Mannheimer sul Giornale oggi illustra i risultati di un sondaggio di Eumetra MR per Quarta Repubblica che dice che il MoVimento 5 Stelle è al capolinea:

Oggi, secondo gran parte degli italiani, il M5S è davvero finito. Il 54% (di un campione rappresentativo dell’elettorato, interrogato da Eumetra MR per conto della trasmissione «Quarta Repubblica») non ha dubbi al riguardo. Il 29% ritiene invece che i grillini supereranno l acrisi, mentre il 17% resta in dubbio al riguardo. Anche se il 54% costituisce la maggioranza, si tratta «solo» di poco di più della metà dell’elettorato. E gli altri? Per quali motivi ritengono che il M5s possa risalire la china attuale?

Per capirlo è utile esaminare brevemente la natura sociale e politica dei rispondenti alle diverse opzioni. Sono meno propensi a ritenere che il M5s possa risalire la china attuale i residenti al Sud e le persone con più bassi titoli di studio. Che sono le caratteristiche prevalenti dell’elettorato grillino. Ciò che viene confermato anche dalla distribuzione secondo l’intenzione di voto. Tanto che, tra di dichiara di optare ancora per il M5S, solo il 9% ne prevede la prossima fine. Il che mostra l’esistenza di un diffuso attaccamento al partito tra i (residui) votanti per il M5S.