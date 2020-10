Sondaggi TGla7: la Lega continua a scendere

Neanche l’insoddisfazione per il nuovo DPCM ha aiutato la Lega che nel sondaggio SWG che ieri Enrico Mentana ha illustrato a TgLa7 ieri perde un punto percentuale rispetto alla settimana precedente passando dal 24,3% al 23,3%. Un calo di cui in parte approfitta Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni che nella rilevazione guadagna lo 0,5% arrivando al 16,2%. Il Partito Democratico è sostanzialmente stabile perdendo 0,1 punti percentuali mentre il Movimento 5 Stelle avanza di uno 0,2%. Forza Italia recupera anch’essa parte del consenso lasciato per strada dal partito di Salvini salendo al 6,4%.

Per quanto riguarda gli altri partiti secondo il sondaggio SWG continua il balletto tra Azione e Italia Viva: la prima guadagna lo 0,2% e l’altra lo perde, entrambe si assestano intorno al 3%.

Leggi anche: La guerriglia a Torino e Milano contro il DPCM