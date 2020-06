Sondaggi SWG: l’Europa è diventata amica per gli elettori M5S

Salvatore Vassallo dell’Istituto Cattaneo oggi sulla Stampa rielabora e commenta i risultati di un sondaggio SWG sulla percezione dell’Unione Europea e degli altri stati, “scoprendo” che c’è una risalita della fiducia nei confronti dell’UE mentre gli elettori del MoVimento 5 Stelle sembrano aver cambiato idea e aver attuato una svolta filoeuropea:

Durante il lockdown, a marzo, in Italia, le istituzioni europee sono state viste da larga parte dell’opinione pubblica ancora più lontane che in precedenza e le diffidenze verso i grandi Paesi geograficamente vicini sono cresciute. Cina e Russia sono arrivate in cima alla graduatoria degli Stati considerati amici, con un enorme salto rispetto a pochi mesi prima; Germania e Francia in cima alla graduatoria delle nazioni considerate ostili.

L’iniziativa Macron-Merkel e il programma Next Generation sono certamente anche una risposta a queste dinamiche. I dati della rilevazione Swg della settimana scorsa dicono che il messaggio è arrivato, almeno ad alcuni segmenti dell’opinione pubblica. La valutazione del progetto Next Generation risulta largamente positiva, anche tra gli elettori di centrodestra. Cosa quasi ovvia considerando che dei 750 miliardi impegnati circa 170, tra cui 82 a fondo perduto, sarebbero destinati all’Italia.