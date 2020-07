Sondaggi Tg La7: calano PD, M5S e FdI

I sondaggi di SWG illustrati ieri da Enrico Mentana nel corso del Tg di La7 dicono che la Lega rimane stabile al 26,6% mentre dietro di lei calano i tre partiti principali: il Partito Democratico perde lo 0,3% ed è al 20%, il MoVimento 5 Stelle perde la stessa percentuale approda al 15,7 ma si riduce la forbice con Fratelli d’Italia, che perde di meno (-0,2%) e approda al 14%. Forza Italia invece cresce (+0,3%) e approda al 5,9% così come Sinistra Italiana/MDP Articolo 1 che è al 3,6%.

Poi ci sono i piccoli: Azione è al 3,2% e cresce dello 0,3%, Italia Viva è al 2,9% e perde lo 0,1%, +Europa perde mezzo punto percentuale e approda al 2% i Verdi sono all’1,8% (-0,2%), Cambiamo! è all’1,3% (+0,1%) mentre le altre liste assommano una percentuale del 2,8%.

I sondaggi di Quarta Repubblica elaborati da Tecné danno invece la Lega in calo al 25,6% (-0,2%), il PD in crescita dello 0,3% al 20,2%, FdI in calo (-0,1%) al 15,8% e il MoVimento 5 Stelle in crescita dello 0,1% al 14,8%. Forza Italia è all’8,2% e Italia Viva al 3,1% mentre per quanto riguarda i “piccoli”, Azione è al 2,8%, La Sinistra al 2,5%, i Verdi all’1,7% così come +Europa.