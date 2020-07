Sondaggi IPSOS, la simulazione di voto: il centrodestra vince, Berlusconi decisivo

La proiezione simula la distribuzione dei seggi per Camera e Senato a partire dai sondaggi realizzati dal 2 maggio al 9 luglio: in questo caso la Lega sarebbe il primo partito con il 25,5% seguita dal Partito Democratico (20%), poi arriverebbe il MoVimento 5 Stelle (18,1%) e Fratelli d’Italia (16,4%) seguita da Forza Italia accreditata del 7,7%

Nando Pagnoncelli pubblica oggi sul Corriere della Sera una proiezione del voto in caso di elezioni oggi con stime realizzate da Ipsos basate sull’elaborazione di circa 24800 interviste a campioni rappresentativi degli elettori italiani mentre dal 27 luglio alla Camera si tornerà a discutere di legge elettorale e il 20 e 21 settembre gli italiani saranno chiamati ad esprimersi sul taglio dei parlamentari nel referendum costituzionale confermativo. La proiezione simula la distribuzione dei seggi per Camera e Senato a partire dai sondaggi realizzati dal 2 maggio al 9 luglio: in questo caso la Lega sarebbe il primo partito con il 25,5% seguita dal Partito Democratico (20%), poi arriverebbe il MoVimento 5 Stelle (18,1%) e Fratelli d’Italia (16,4%) seguita da Forza Italia accreditata del 7,7%. In base a questi voti si possono simulare tre scenari con due diverse leggi elettorali e due diverse ipotesi di alleanze: M5S da solo alle elezioni o alleanza con il centrosinistra. Nel primo scenario il centrodestra avrebbe la maggioranza nei due rami del Parlamento tanto che Lega e FdI potrebbero governare senza Forza Italia.

Il secondo scenario prevede il voto con il Rosatellum e un’alleanza tra centrosinistra e M5S. Anche in questo caso il centrodestra si affermerebbe, ma con un vantaggio più contenuto: 339 seggi a 285 alla Camera e 174 a 136 al Senato. Il terzo scenario prevede l’adozione del Germanicum, quindi un sistema proporzionale puro, con la soglia di sbarramento al 5% nazionale 01115% in una regione e la riduzione dei parlamentari. In questa ipotesi accederebbero in Parlamento solo 6 forze politiche. Forza Italia sarebbe decisiva nella formazione di un governo, dato che Lega e FdI nell’insieme raggiungerebbero 191 seggi alla Camera e 94 al Senato, quindi meno dei 201 e 101 seggi che rappresentano la maggioranza delle nuove Camere.