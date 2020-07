L’assegno universale per le famiglie pronto dal 2021

In un’intervista rilasciata al Mattino, la ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti spiega che entro l’autunno prevede l’emanazione dei decreti attuativi del Family Act entro l’autunno e quindi l’assegno universale per le famiglie dovrebbe essere pronto entro il 2021: il provvedimento è passato in Commissione alla Camera e il 16 luglio andrà al voto.

«Contiamo in autunno di emanare i decreti attuativi per far partire l’assegno unico e universale da gennaio 2021. Maggiorato per il terzo figlio, sosterrà tutte le famiglie mese dopo mese, dalla nascita del bambino fino a quando compirà 21 anni. Non è un bonus o un “una tantum” ma una misura in grado di dare stabilità alle famiglie e consentire loro di fare scelte di educazione e formazione che oggi molte di loro non sono in grado di sostenere sul piano economico».

Lei, immagino, incrocerà le dita a proposito dei decreti attuativi, zavorra assurda delle scelte della politica…

«Ad oggi ho la delega di competenza prevista dalla legge. Il Family Act l’ho voluto, l’ho scritto e l’ho portato al governo, condividendo gli obiettivi emersi dalla Leopolda e da Italia Viva con tutti i colleghi ministri. E sempre io stessa sarò impegnata nella scrittura dei decreti attuativi per cui farò di tutto perché le scadenze siano rispettate».

Si parte però senza avere la copertura di tutte le risorse necessarie, è così?

«Non siamo degli irresponsabili. Oggi disponiamo già di circa 15 miliardi individuati nell’ambito della riforma fiscale di cui il Family Act è il primo pilastro. Serviranno certamente anche altre risorse, soprattutto recuperandole dall’evasione fiscale a il Family Act per la prima volta in Italia non è una legge di costo. Non è cioè una misura di politica assistenziale ma di politiche di investimento. Penso ad esempio alla crescita del lavoro femminile per la quale nella legge sono espressamente indicati incentivi particolari per le donne disoccupate del Mezzogiorno. Ma ricordo anche che per tutelare Pari opportunità educative e ridurre le disuguaglianze sociali nel Sud Italia, avevamo già previsto che una quota importante dei 2,5 miliardi inseriti nella legge di Bilancio 2020 per la costruzione e la riqualificazione di servizi per l’infanzia fosse destinata al Sud».