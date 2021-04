I sondaggi di Fabrizio Masia per Agorà oggi hanno sondato la fiducia degli italiani verso il leader politici. E se nelle intenzioni di voto la Lega ancora rimane il primo partito la popolarità di Salvini è invece in ribasso.

Sondaggi politici: Salvini sprofonda nella classifica sulla fiducia nei leader (e Meloni invece…)

La propaganda sul coprifuoco non ha giovato al leader della Lega: nonostante la petizione del Carroccio è Giorgia Meloni che insidia il primo posto di Mario Draghi nella classifica dei leader più popolari. L’ex ministro dell’Interno mantiene rispetto a sette giorni fa una posizione piuttosto bassa, migliore solo di quella di Letta e Berlusconi. Perfino Bonaccini, che è comunque un presidente di regione, quindi in teoria meno conosciuto a livello nazionale, lo sovrasta.

Per quanto riguarda invece le intenzioni di voto i sondaggi politici di Masia rispecchiano molto da vicino quelli di EMG per Cartabianca. “Ci sono quattro forze poliche che sono racchiuse in sette punti percentuali”, spiega il sondaggista:

La Lega è sotto il 22%, in calo di poco, mentre il Movimento 5 Stelle guadagna poco più di mezzo punto percentuale. Fratelli d’Italia continua a crescere, anche se meno di prima. E il Partito Democratico nonostante la settimana in rialzo non riesce a scavalcarlo.

Sondaggi politici: Fratelli d’Italia sopra il PD

La Lega di Matteo Salvini nei sondaggi di Cartabianca mantiene il primo posto nel consenso degli intervistati pur perdendo un decimo di punto percentuale. Il Movimento 5 Stelle cede poco di più anche se rimane sopra quota 20%. Al terzo posto Fratelli d’Italia, con una percentuale invariata rispetto a sette giorni fa. E solo in quarta posizione il Partito Democratico che anche guadagnando lo 0,1% non riesce a recuperare rispetto al partito guidato da Giorgia Meloni. Anche le altre forze politiche secondo EMG non subiscono scossoni, con un dato che fotografa Italia Viva sopra il 4%.