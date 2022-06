I sondaggi politici di SWG per Tgla7 ancora non danno un’idea di quanti voti potrebbe raccogliere alle urne Di Maio e un suo movimento, che si chiami Italia per il futuro o meno. Ma registra quali sono le intenzioni di voto degli italiani dopo la scissione e più dettagliatamente come la pensano gli elettori del M5S.

Sondaggi politici oggi: quanti voti ha il M5S dopo l’addio di Di Maio?

Dopo le amministrative Fratelli d’Italia, nonostante la batosta di Verona, continua a crescere dello 0,3%. Altrettanto fa il Partito Democratico che quindi rimane a distanza costante dalla forza politica di Giorgia Meloni mentre la Lega di Matteo Salvini annaspa e sprofonda sempre più verso il basso perdendo negli ultimi sette giorni, secondo il campione intervistato da SWG, un altro 0.4%. Ma oltre alle elezioni l’evento politico della settimana è stata la scissione del M5S con l’addio di Luigi Di Maio al Movimento di cui è stato anche capo politico. Se i sondaggi politici per Tgla7 ancora non interrogano i potenziali elettori su quanto valga “La Cosa” del ministro degli Esteri alle urne però restituisce un dato, quello relativo ai consensi del partito il cui leader è Giuseppe Conte nei giorni forse più caldi della sua storia: la perdita di un punto percentuale netto è la risposta, che vedremo se sarà l’indice di un trend nelle prossime settimane o invece uno scossone transitorio.

A seguire le altre forze politiche che non rilevano variazioni significative:

Più interessanti invece sono i quesiti posti agli elettori del Movimento 5 Stelle: rimanere nel governo Draghi o no? Oppure, andare a elezioni con una coalizione o come nel 2018 da soli? Le risposte, anche quelle riguardanti la conferma o meno della regola del secondo mandato, sono anche sorprendenti: