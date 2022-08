L’inusuale, brevissima ed estiva campagna elettorale che ci accompagnerà al 25 settembre procede spedita e l’attenzione di tutti è sui sondaggi, tenuti costantemente d’occhio dai leader di partito e dagli esperti. Esattamente a 51 giorni dal voto, ecco la situazione fotografata dal sondaggi politici di oggi 5 agosto realizzati da BiDiMedia per APLI-Alternativa per l’Italia.

Sondaggi politici oggi: tutti i numeri

La prima tendenza messa in luce dal sondaggio è l’ormai usuale tallonamento di FdI al Pd, con Giorgia Meloni che si attesta al 24,3%, appena sotto il 24,5% del partito di Enrico Letta, dati che hanno portato gli esperti a parlare di una crescente “polarizzazione” dello scontro. I dem, tra l’altro, vivono un momento piuttosto peculiare, da un lato reduci dal patto con Carlo Calenda, dall’altro in trattativa con SI e i Verdi (al 4,1%), da cui si attende una risposta di conferma (o meno) di adesione all’alleanza. Nonostante le polemiche scatenate dall’accordo coi dem, la federazione Azione/+Europa è in crescita tendenziale e si attesta al 6%.

Per quel che riguarda il centrodestra, le buone notizie sono solo per Giorgia Meloni. Continua la parabola discendente della Lega e di FI, con la prima che si ferma al 13,6% (nuovo minimo della legislatura per BiDiMedia) e la seconda che tracolla al 6,4% dopo il fuggi fuggi di gran parte della classe dirigente che non ha apprezzato il “no” di Berlusconi al Governo Draghi.

Fuori da questo “bipolarismo”, il M5S, che soffre al 10%, e Italia Viva di Matteo Renzi al 2%, che nonostante i sondaggi poco incoraggianti ha comunque annunciato che correrà da solo al centro. La situazione dei partiti minori, che dovranno raccogliere firme come previsto dal Rosatellum, è la seguente: Italexit al 2,3%, seguita da APLI-Alternativa per l’Italia all’1,5%. Per quel che riguarda l’affluenza, il dato è fermo al 64%, mentre resta alta la percentuale di indecisi (ovvero di chi non sa se votare o meno) al 26%.