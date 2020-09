Sondaggi politici Tg La7: la Lega scende ancora

Il ritorno dopo l’estate dei sondaggi politici di SWG per Tg La7 che Enrico Mentana ha illustrato ieri vede scendere ancora la Lega che nel periodo dal 3 agosto al 31 agosto è calata di altri 0,2 punti percentuali. Anche il Movimento 5 Stelle perde più di mezzo punto con un calo dello 0,6. Cresce invece il Partito Democratico dello 0,4. Quello che il Carroccio ha lasciato per strada lo ha preso Fratelli d’Italia che in un mese recupera lo 0,2. Complessivamente lo schieramento di centrodestra in queste rilevazioni sulle intenzioni di voto raccoglie il 47 per cento anche grazie a Forza Italia che recupera lo 0,3.

Tra gli altri partiti Azione di Calenda e Italia Viva si bilanciano, il primo perde lo 0,1 il secondo lo recupera per finire in pareggio con il 3,2 per cento.

