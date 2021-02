Sondaggi politici: Lega e Fratelli d’Italia in calo

I sondaggi politici di SWG che Enrico Mentana ha illustrato ieri sera a TgLa7 raccontano come il consenso politico dei partiti sta cambiando mentre ancora non si vede la fine della crisi di governo. Colpendo anche Lega e FdI

I sondaggi politici di SWG che Enrico Mentana ha illustrato ieri sera a TgLa7 raccontano come il consenso politico dei partiti sta cambiando mentre ancora non si vede la fine della crisi di governo. Se fino a qualche giorno fa le forze politiche di opposizione sembravano essersi avvantaggiate con la caotica situazione di questi giorni secondo le rilevazioni di SWG ora Partito Democratico e Movimento 5 Stelle hanno avuto un rimbalzo. La Lega pur rimanendo il primo partito con il 23,3% dei consensi perde lo 0,2%, ma la sorpresa è Fratelli d’Italia che viene superata dal M5S. I pentastellati guadagnano più di mezzo punto percentuale e sorpassano il partito guidato da Giorgia Meloni che invece cede lo 0,4%. FdI è al 15,9% e il Movimento al 16,3. Il PD sale di o,2%, la stessa percentuale persa dalla Lega di Matteo Salvini. Anche Forza Italia frana di mezzo punto e si ferma al 5,8%.

Secondo i sondaggi di TgLa7 Italia Viva non risente della crisi e cresce dello 0,2% attestandosi sul 3,2% dei consensi mentre Azione di Carlo Calenda scende sotto il 4% fermandosi al 3,6.

Le rilevazioni di SWG non tengono conto di un’ipotetica Lista Conte, come aveva fatto Ixè in questi ultimi giorni. Se l’Avvocato del Popolo dovesse presentarsi alle elezioni con un proprio partito anche Lega e Fratelli d’Italia ne risentirebbero. Il partito di Matteo Salvini con una Lista Conte passerebbe dal 23,2 al 21,5%, mentre la forza politica guidata da Giorgia Meloni perderebbe un punto percentuale scendendo dal 15,8% al 14,8%. Tra i partiti di opposizione Forza Italia è quello che subirebbe meno danni: meno di mezzo punto percentuale di perdita dei consensi.