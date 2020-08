Sondaggi, la Lega al minimo dal 2019

Oggi Ilvo Diamanti su Repubblica illustra i risultati di un sondaggio Demos & PI sulle intenzioni di voto e sulla popolarità dei leader: la Lega è al suo minimo storico mentre Fratelli d’Italia continua la sua crescita. In calo anche il Partito Democratico e il MoVimento 5 Stelle mentre Forza Italia è sostanzialmente stabile e gli altri a sinistra continuano ad arrancare ben al di sotto della soglia psicologica (che potrebbe presto diventare elettorale) del 5%.

La Lega di Salvini, infatti, è ancora il primo partito, in Italia, con il 24,5% delle intenzioni di voto. Ma cala di circa 10 punti rispetto alle Europee e di 5 rispetto allo scorso febbraio. Non pare più un “muro”. Piuttosto, un “solco”, seppure profondo. Dietro, solo i Fd’I di Giorgia Meloni hanno allargato la loro base. A Destra. Erodendo, soprattutto, i consensi perduti dalla Lega. E da FI. Oggi hanno superato il 15%. Il doppio rispetto a un anno fa.

Giorgia Meloni, peraltro, ha scavalcato Salvini, nelle preferenze degli elettori. I Fd’I, ormai, incalzano il M5s. Dimezzato rispetto alle politiche del 2018. Tuttavia, stabile negli ultimi mesi. Come il PD. Poco sotto il 21%. Secondo partito, in Italia, ma ancora distante dalla Lega. Non si vede, dunque, un soggetto politico “dominante”. Il Centro-Destra, peraltro, rimane lo schieramento politico più forte. Ma i suoi equilibri interni sono cambiati