Sondaggi: gli elettori M5S e Lega vogliono il governo

I sondaggi dicono che gli elettori della Lega e del MoVimento 5 Stelle sono sempre più convinti della possibilità per i due partiti di creare un governo insieme. L’accordo tra i grillini e il centrodestra unito è addirittura meno apprezzato di quello con il solo Carroccio perché c’è la variabile Berlusconi che è visto come il fumo negli occhi da entrambi gli schieramenti. Il 57% dei grillini e il 63% dei leghisti, spiega una rilevazione di SWG pubblicata oggi dal Messaggero, sono pronti a cedere qualcosa pur di vedere realizzato il loro sogno. I punti a cui i leghisti e gli elettori di centrodestra sarebbero disposti a rinunciare sono la lotta contro l’Europa e la cancellazione della legge Fornero, mentre il reddito di cittadinanza e l’abolizione dei vitalizi potrebbero essere i punti della trattativa ritenuti validi per i grillini.

Index Research, secondo la rilevazione pubblicata ieri da Piazzapulita, dice che il governo M5S/Lega è l’opzione preferita dal 28% dell’elettorato, subito dopo l’opzione di nuove elezioni mentre un governo M5S/Lega/FI arriva terza e soltanto quarta arriva l’opzione M5S/PD.

I due elettorati hanno però altre priorità: per i 5 Stelle è più importante che Di Maio sia premier e che Berlusconi sia fuori dall’accordo, ma proprio queste due condizioni sono le più difficili da attuare attualmente.

Ma gli elettori del centrodestra vogliono anche che lo schieramento resti unito: questo è l’unico punto di difficile realizzazione visto lo stato delle cose, che vede una Lega sempre più in conflitto con Forza Italia come dimostrano le consultazioni del Quirinale, dove il centrodestra non si presenterà unito come aveva annunciato e come in altre occasioni.