Sondaggi Emilia Romagna, Bonaccini in vantaggio su Borgonzoni

I sondaggi di IPSOS illustrati sul Corriere della Sera da Nando Pagnoncelli dicono che Stefano Bonaccini è in vantaggio su Lucia Borgonzoni di due punti percentuali in quella che comunque rimane una sfida apertissima a più di un mese dal voto in Emilia Romagna. Il candidato del MoVimento 5 Stelle Simone Benini è dato all’8,4% mentre per quanto riguarda le liste il Partito Democratico è dato al 22,9% e la Lista Bonaccini al 20,2% mentre la Lega è al 25,9% e Fratelli d’Italia sopra il 10% anche nella regione. Secondo i numeri di Pagnoncelli nella regione il 73% esprime un giudizio positivo sula Giunta uscente contro il 22% che ne dà un giudizio negativo. Le valutazioni favorevoli prevalgono tra tutti gli elettorati, compreso quelli del centrodestra (55% a 42%). Si tratta di un bilancio decisamente buono, tenuto conto della «freddezza» manifestata dagli elettori in occasione delle precedenti elezioni regionali che avevano fatto segnare un record di astensioni: solo poco più di un elettore su tre (37,7%) si recò alle urne.

Da segnalare l’ulteriore flessione di Forza Italia (dal 5,9% al 2% odierno). Conclude il sondaggista:

Insomma, nella regione il centrosinistra sembra dare segni di ripresa dopo l’inedita sconfitta alle Europee. Bonaccini sembra avvantaggiato dalle valutazioni positive sul suo operato e dalla scelta di scolorire l’appartenenza al Pd (non a caso il simbolo del partito non viene da lui esibito), puntando sul buon governo e su un profilo più «istituzionale». Ma la partita è ancora lunga e il desiderio di cambiamento è sempre in agguato e non conosce tabù di sorta.

