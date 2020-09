Sondaggi elezioni Toscana: Ceccardi testa a testa con Giani

I sondaggi Winpoll sulle elezioni regionali del Sole oggi fanno il punto sulla situazione in Toscana. E rilevano un indedito testa a testa in Toscana tra il candidato del centrosinistra Eugenio Giani e la candidata del centrodestra Susanna Ceccardi

I sondaggi Winpoll sulle elezioni regionali del Sole oggi fanno il punto sulla situazione in Toscana. E rilevano un indedito testa a testa in Toscana tra il candidato del centrosinistra Eugenio Giani e la candidata del centrodestra Susanna Ceccardi. Giani è al 43% mentre la Ceccardi lo incalza al 42,5%. “La Toscana come l’Emilia-Romagna?” si chiedono Roberto D’Alimonte e Lorenzo De Sio, per i quali “dopo decenni di dominio incontrastato del centrosinistra in Toscana si profila una competizione aperta come lo fu a gennaio di quest’anno in Emilia-Romagna. Molto distaccata dai primi due contendenti c’è Irene Galletti, candidata M5s che si attesta all’8,3%.

Ma facciamo un passo indietro: da dove salta fuori questa Toscana competitiva ? La regione è stata da sempre amministrata dal centrosinistra, e nelle ultime due legislature ha avuto come presidente Enrico Rossi. Già assessore alla sanità tra il 2005 e il 2010 con la precedente giunta Martini, Rossi si era candidato nella prima volta nel 2010 (con una coalizione che comprendeva anche la sinistra radicale) vincendo con il 59,8% (contro 1134,4%di Monica Faenzi candidata da Pdl e Lega). Nel 2015 si è ricandidato e venne riconfermato (stavolta con il solo Pd più una lista riformista) con 1148,0%, contro il complessivo 29,1% dei due candidati separati del centrodestra (Borghi di Lega e FdI con 1120,0% e Mugnai di Fi con 119,1%), e 1115,1% di Giannarelli del M55 e il 6,3% di Fattori della sinistra radicale. Un distacco tra centrosinistra e centrodestra che quindi è cambiato nel tempo: da oltre 25 punti a ancora quasi 20 punti, e tuttavia oggi annullato. Cosa è successo in Toscana? In termini di evoluzione delle preferenze politiche, le elezioni del 2018 avevano registrato un forte rafforzamento del M5S (salito al 24,7%) quasi totalmente a danno del centrosinistra (si veda il grafico). Poi le europee del 2019 (anche se con un’affluenza ben più bassa, quindi meno utili a fini di previsione) hanno addirittura visto il centrodestra superare il centrosinistra (con un M5S dimezzato rispetto al 2018). La conclusione che se ne trae è che anche in Toscana si sono fortemente indeboliti quei fattori sub-culturali e organizzativi che per decenni ne hanno fatto una delle regioni della cosiddetta zona rossa. È su questa evoluzione degli orientamenti politici dei toscani che si innestano alcuni potenziali punti deboli del candidato di centrosinistra Giani

Per quanto riguarda i voti alle liste la differenza tra i voti a Giani come candidato presidente e quelli della sua coalizione è di appena +1,4 punti (43% contro il 41,6%). Su questo piano nemmeno la Ceccardi va bene. Anzi, nel suo caso il bilancio è negativo, visto che le viene attribuito un 42,5% contro 1143,8% delle sue liste.

