Sondaggi elezioni politiche 2018, la media dice centrodestra

La media dei sondaggi per le elezioni politiche 2018 dice centrodestra. La simulazione che pubblica oggi Repubblica, realizzata da Salvatore Vassallo, non è il prodotto di sondaggi effettuati collegio per collegio, ma è stata elaborata prendendo per buona la media delle intenzioni stimate a livello nazionale per ciascun partito da dieci sondaggi pubblicati tra il 14 e il 16 febbraio, prima del divieto imposto dalla legge. Queste tendenze sono proiettate sui singoli collegi considerando i risultati del 2013 e i flussi stimati per macro-aree in base a dati SWG. La simulazione non può quindi stimare l’impatto delle singole candidature nei collegi.

I risultati però sono inequivocabili: a prescindere dal voto all’estero il centrodestra può contare su 141 seggi sicuri, di cui 75 al proporzionale e 66 uninominali, più 21 in bilico ma dove è in vantaggio: se tutto va secondo le previsioni Berlusconi, Salvini e Meloni si aggiudicheranno 162 seggi, che, al netto del voto all’estero e dei senatori a vita, assicurano al centrodestra la maggioranza in uno dei rami del Parlamento. Il presidente della Repubblica quindi non potrà esimersi dal dare l’incarico a chi ha almeno la maggioranza in uno dei rami del parlamento, con il compito di trovare i voti per passare le forche caudine di Montecitorio, magari “pescando” tra deputati esclusi da altri gruppi o con la voglia di cambiare gruppo o partito.

Alla Camera invece, sempre secondo l’elaborazione, la maggioranza del centrodestra è in bilico visto che manca ancora qualche voto e soprattutto i collegi in cui è in vantaggio ma senza la sicurezza di aver vinto sono 57, mentre è in svantaggio in 43 collegi. Anche qui la maggioranza è vicina. Il super sondaggio del Sole 24 Ore, con un campione quadruplicato rispetto agli altri sondaggi, dà invece una situazione ancora frastagliata e senza alcuna maggioranza.

Gli ultimi sondaggi per le elezioni politiche 2018