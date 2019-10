Sondaggi Winpoll, destra e sinistra esistono ancora

Roberto D’Alimonte sul Sole 24 Ore racconta oggi una serie di sondaggi Winpoll che illustrano come l’autocollocazione media degli elettori italiani è di centro-destra. Non è una novità. Che il centro-destra abbia un vantaggio competitivo nei confronti del centro sinistra è un fatto noto. Ad esempio, lo mostravano i dati CISE dello scorso dicembre. La cosa più interessante che si ricava da questo sondaggio è una altra:

In sintesi, i due schieramenti sono molto omogenei al loro interno, ma si differenziano nettamente tra di loro. In mezzo si collocano gli elettori del M5s. Nel corso dell’ultimo anno il movimento di Grillo ha cambiato pelle. Come abbiamo scritto più volte, passando dal 33 %delle politiche al 17% delle Europee i Cinque Stelle hanno perso molti elettori che si collocavano sul versante di destra dello spazio politico. Con queste defezioni sono in un certo senso tornati alle origini. Questi dati lo confermano. La loro autocollocazione media – 5 – è molto più vicina a quella dello schieramento di centro-sinistra. Sono più vicini al partito di Zingaretti di quanto non lo siano al partito di Berlusconi o a quello di Salvini. E lo sono ancora di più al partito di Renzi.