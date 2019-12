Sondaggi SWG, il centrodestra perde ma PD e M5S non guadagnano

I sondaggi del Tg di La7 letti ieri da Enrico Mentana durante il notiziario danno la Lega in perdita (-0,8%) e il Partito Democratico in crescita che raggiunge il 18% mentre il MoVimento 5 Stelle è inchiodato al 15,5%. Fratelli d’Italia scende dalla quota del 10% mentre Fratelli d’Italia guadagna uno 0,2% e Italia Viva di Matteo Renzi è al 4,6%, ben al di sotto della percentuale del 10% che prometteva il senatore di Scandicci all’esordio della sua formazione politica.

Dall’altra parte della barricata (e del cartello di SWG) c’è Azione di Carlo Calenda che arriva al 3,5% e supera Sinistra Italiana, Verdi e +Europa che ormai arrancano da mesi sotto percentuali accettabili e rischiano la scomparsa politica in caso di voto. Poco significativo anche l’apporto di Giovanni Toti al centrodestra.

Più in generale i sondaggi di questi giorni registrano un rallentamento minimo del Carroccio a cui però non fa seguito la crescita di altri partiti della coalizione come Fratelli d’Italia. Il Partito Democratico è stabilmente sotto la soglia del 20% (tranne che per i sondaggi di Cartabianca) e la salute generale della coalizione di governo è evidentemente cagionevole.

Il centrodestra nel complesso perde qualcosina ma rimane di gran lunga la forza più accreditata da voti nei sondaggi, sfiorando la soglia del 50%.

