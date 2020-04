Sondaggi Cartabianca, Lega al 25,6% e perde anche Fratelli d’Italia

I sondaggi di Ixé illustrati ieri durante Cartabianca da Bianca Berlinguer dicono che la Lega è al 25,6%, molto lontana dai risultati delle elezioni europee e ancora in flessione rispetto all’ultima rilevazione. Il Partito Democratico e il MoVimento 5 Stelle sono stabili ma si abbassa così la forbice e la distanza mentre anche Fratelli d’Italia perde mezzo punto percentuale: nel centrodestra l’unica a guadagnare qualcosa è Forza Italia. Un balzo importante è quello di Italia Viva, che guadagna un intero punto percentuale così come +Europa cresce di mezzo punto.

Per quanto riguarda la fiducia nei confronti dei politici, svetta ancora più in alto di tutti il presidente del Consiglio Giuseppe Conte mentre Meloni e Salvini sono in calo così come Zingaretti. Crescono Berlusconi e Renzi.

La fiducia nei confronti del governo continua a crescere (è al 57%).

Ieri abbiamo illustrato anche i risultati di un sondaggio Winpoll per il Sole 24 Ore sui governatori e sull’operato degli enti locali durante l’emergenza Coronavirus. Promosso è sicuramente Luca Zaia, bene anche Bonaccini mentre per Attilio Fontana la bocciatura arriva al 54% del campione, e questo – per una regione storicamente di destra come la Lombardia – sembra piuttosto significativo.

Per niente a sorpresa, vista la ola che si forma su Facebook ogni volta che apre bocca, anche Vincenzo De Luca registra una percentuale altissima di soddisfazione – più alta di quella di Zaia – mentre nel complesso Enrico Rossi se la cava molto bene e Alberto Cirio finisce dietro la lavagna in Piemonte.

Un’altra bocciatura fragorosa è per il governo sul tema dei provvedimenti economici. Meritata, visto che il decreto Aprile che doveva arrivare nei primi giorni del mese ancora latita e siamo al 28. Nel complesso, quelli insoddisfatti sono il 70% del campione.