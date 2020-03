Sondaggi Cartabianca: la Lega ancora in calo

I sondaggi di Ixé per Cartabianca letti da Bianca Berlinguer durante la trasmissione di Raitre dicono che la Lega è ancora in calo al 27%, mentre il Partito Democratico guadagna mezzo punto e scende il MoVimento 5 Stelle. Stabile Fratelli d’Italia al 13,4% che tallona il M5S mentre Forza Italia perde ancora voti e La Sinistra guadagna punti rispetto a Italia Viva che continua a perdere voti e si trova al 2,6%.

Per quanto riguarda la fiducia nei personaggi politici, quella di Giuseppe Conte è in crescita e raggiunge il 42% mentre Giorgia Meloni mantiene il distacco da Matteo Salvini ancora stabile. In crescita la fiducia in Zingaretti, stabile quella nei confronti dell’ex capo politico del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio mentre Renzi cresce insieme a Berlusconi.

La fiducia nei confronti del governo Conte in tempi di Coronavirus è al 40%, in crescita rispetto al 37% di una settimana fa. Rimangono in maggioranza quelli che hanno poca fiducia o nessuna fiducia nei confronti dell’esecutivo.