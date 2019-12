La Lega conferma la sua forza espansiva e si afferma come primo partito con il 17%. Il Pd segue al 16 e il MoVimento 5 Stelle al 15. FI è al 14 e FdI all’11%. I dati emergono dal sondaggio di

Index Research commissionato dalla Federazione Popolare e segnalato oggi dal Corriere del Mezzogiorno, nel quale la coalizione di centrodestra è data avanti di 12 punti.

Sondaggi Campania, centrodestra avanti alla vigilia del voto

A cinque mesi dalle elezioni regionali in Campania la soglia di indecisi resta alta (17,2%) e ancora di più di coloro che non indicano una preferenza o dichiarano di non voler votare (35,1%). Nel sondaggio la coalizione di centrodestra afferma una distanza rispetto a quella di centrosinistra di ben dodici punti. Raggiungendo il 46 per cento dei consensi contro il 34 del centrosinistra. Il MoVimento 5 Stelle si ferma invece al 15%.

Nel centrosinistra, poi, sono le liste cosiddette minori — Campania Libera, De Luca Presidente, Italia Viva—ad essere determinanti ai fini della capacità competitiva della coalizione ed è per questo che prima della campagna elettorale, la lotta corpo a corpo tra i candidati presidenti sarà ingaggiata allo scopo di strappare all’avversario quante più formazioni da schierare sotto le proprie insegne. E non è escluso che i cosiddetti «cespugli» che hanno, finora, condito la coalizione del presidente Vincenzo De Luca, non possano decidere di saltare la staccionata e arruolarsi nelle file del centrodestra. Basti notare ciò che si muove,in queste ore, tra le retrovie parlamentari e locali renziane.

Un altro dato interessante è che in caso di primarie per il centrodestra Mara Carfagna sarebbe più apprezzata di Stefano Caldoro (40 a 30), mentre sono più distanziati Clemente Mastella (10), Paolo Russo (6), Cosimo Sibilia (4) e altri non indicati che sono quotati al 10.

