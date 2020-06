Sondaggi Agorà: le intenzioni di voto con il partito di Conte

Secondo un sondaggio EMG Acqua presentato oggi ad Agorà, il programma condotto da Serena Bortone su Raitre, è Giuseppe Conte il leader che riscuote maggiore fiducia tra gli intervistati con il 43%, un punto in piu’ rispetto alla scorsa settimana, seguito da Giorgia Meloni al 36%, Matteo Salvini al 34% (un punto in meno rispetto alla scorsa settimana), Nicola Zingaretti al 23%, Carlo Calenda al 21%, Luigi Di Maio al 20%, Silvio Berlusconi al 19% e Poi Giovanni Toti al 17%, Matteo Renzi al 15%, Vito Crimi al 11%. Se si votasse oggi la Lega sarebbe il primo partito con il 26,8%, seguito dal PD al 20,0% e dal M5S al 16,0%. Poi Fratelli D’Italia al 14,2%, Forza Italia al 7,0%. Italia Viva è al 5,0%, Azione (Calenda) al 3,0%, La Sinistra 2,1%, Europa Verde al 1,6%, più Europa al 1,4%.



Ma sono curiosi soprattutto i risultati della rilevazione sul partito di Conte. Se si votasse oggi un ipotetico partito di Conte varrebbe il 15%. La Lega sarebbe il primo partito con il 25,6%, seguito dal PD al 15,1. Poi Fratelli d’Italia al 13,0%, il M5S al 10,7%, Forza Italia al 6,1%. Italia Viva sarebbe al 4,0%, Azione (Calenda) al 2,7%, La Sinistra 2,1%, Europa Verde al 1,5%, +Europa al 1,4%.

Infine, alla domanda: “Ha la percezione che il virus sia stato sconfitto?” ha risposto, “NO” il 72% degli intervistati, “Si'” il 13%. Il 15% preferisce non rispondere. Riguardo agli “Stati generali dell’economia” proposti da Conte, il 37% degli intervistati pensa che sono “un’inutile perdita di tempo”, per il 35% sono “una proposta utile per ripartire”. Il 28% preferisce non rispondere.