Sondaggi Agorà, M5S e PD in lieve crescita

I sondaggi di EMG Acqua presentati oggi ad Agorà su Raitre dicono che la Lega si mantiene sui livelli della scorsa settimana così come Fratelli d’Italia, mentre M5S e PD guadagnano qualche decimo di punto. Anche Forza Italia è in crescita mentre Italia Viva cala di uno 0,1% dopo aver raggiunto la scorsa settimana il 5,2%.

Mentre gli indecisi e il non voto arrivano al 41%, in lieve crescita c’è anche La Sinistra ed Europa Verde mentre sostanzialmente stabili sono Più Europa e Azione di Carlo Calenda.

In merito al Senato che ha votato per l’autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini per la vicenda Gregoretti, il 43% degli intervistati pensa che “e’ sbagliato”, il 41% che “e’ giusto”. Il 16% preferisce non rispondere. A proposito delle sardine il 56% degli italiani pensa che “abbiano esaurito la loro funzione iniziale”, il 25% che “hanno ancora molto da dire alla politica”. Il 19% preferisce non rispondere. Intanto Matteo Salvini è il leader che riscuote maggiore fiducia in Italia, con il 34%, insieme a Giorgia Meloni al 34%, segue Giuseppe Conte al 33%, Nicola Zingaretti al 22%, Luigi Di Maio al 17%, Silvio Berlusconi 17%, Carlo Calenda e Mattia Santori al 17%. Poi Giovanni Toti al 15%, Matteo Renzi al 13% e Vito Crimi al 10%. Infine sul Coronavirus alla domanda “lei ha paura di essere contagiato?” ha risposto “NO” il 53% degli intervistati, “SÌ” il 40%. Il 7% preferisce non rispondere.

