Sondaggi, 7 punti in più al M5S con Conte

Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera racconta oggi i risultati di un sondaggio IPSOS nei quali brilla il balzo del MoVimento 5 Stelle, che cresce di 7 punti in più grazie all’effetto Conte, e la caduta della Lega e di Salvini. Il Carroccio scende di poco più di quattro punti rispetto ad allora. Oggi infatti è accreditata del 31,8% dei consensi, a metà luglio veleggiava intorno al 36%.

È un calo sensibile, ma non una débâcle, soprattutto se lo si paragona al drammatico crollo di fiducia in Salvini, passato in poche settimane da un indice del 51 al 36, con una perdita secca di 15 punti. (…) Il Movimento 5 Stelle segnala invece una crescita molto importante, passando dal 17,4% di metà luglio al 24,2% di oggi. Diversi elementi sembrano convergere a spiegare questo balzo. In primo luogo, quello che potremmo chiamare l’effetto Conte: il presidente incaricato era passato indenne dalle fasi convulse della crisi, con una fiducia quasi immutata e una valutazione lusinghiera dell’operato in quelle contingenze. Oggi Conte è visto diffusamente come un esponente del M5S. Capitalizza quindi consensi per questa forza.