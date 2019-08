Sondaggi, il governo M5S-PD è bocciato (e Salvini pure)

Il 55% degli italiani boccia il governo M5S-PD, ma sette su dieci sono contrari alle elezioni e la fiducia nei confronti di Matteo Salvini è in precipitoso crollo: questo il sentiment registrato dal sondaggio di Nicola Piepoli pubblicato oggi su La Stampa. Tra gli sconfitti, spiega il sondaggista, viene indicata la Lega, che con Salvini ha cambiato le carte in tavola a suo esclusivo rischio. Molto difficile, per gli intervistati, è invece individuare con chiarezza chi ha guadagnato. In generale sono al rialzo le quotazioni di tutti gli altri, compresi i rappresentanti delle istituzioni (Presidenza della Repubblica in primis) e gli italiani nel loro complesso. Le intenzioni di voto registrano variazioni tra i periodi pre e post-crisi, ma i partiti non hanno né peggiorato né migliorato in maniera significativa le proprie posizioni. L’unico che nel corso del mese di agosto ha registrato un apparente scossone è la Lega, passata dal 36% al 32% attuale. A questo si aggiunge che la fiducia nei confronti di Matteo Salvini è calata di sei punti percentuali mentre quella in Giuseppe Conte è cresciuta di cinque punti: quel genio della politica del Capitano dovrebbe notare che è una specie di Re Mida all’incontrario.

Tra i possibili ministri più apprezzati c’è Graziano Delrio, che viene invece bocciato stamattina insieme a Toninelli da Marco Travaglio, seguito da Franceschini e Orlando mentre i due uscenti Sergio Costa e Moavero Milanesi sono i più apprezzati insieme ad Alfonso Bonafede. Alto anche l’apprezzamento di Vincenzo Spadafora.

