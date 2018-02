Il sito del Comune di Roma chiuso per neve

Il sito del Comune di Roma è diventato irraggiungibile in serata domenica dopo l’annuncio della chiusura delle scuole per l’allerta maltempo nella Capitale. Prima l’impossibilità di caricare la pagia e poi il classico “Service Unavailable”, probabilmente per i troppi accessi delle persone che venivano a cercare conferme sull’ordinanza che chiude le scuole e gli asili domani, accompagnata anche da quella di parchi, ville storiche e cimiteri.

Qualche critica per il problema tecnico sulla pagina Facebook del Comune di Roma: “Allerta neve diramata da almeno una settimana e dal comune se ne ricordano domenica pomeriggio ovviamente. Con il sito ufficiale totalmente inaccassibile e lo 060606 incontattabile. Complimentoni!”, scrive Sara.

“Dov’è l’ordinanza? Il sito è inaccessibile. Prego allegare ordinanza qui, grazie!!!!”, chiede invece Alex. “E in una situazione di incertezza con milioni di utenti che cercano info il sito del Comune non funziona”, si lamenta Valentina.

In ogni caso non c’è nessuna emergenza. Il Comune di Roma ha già comunicato che domani saranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili. Saranno chiusi anche i parchi, le ville storiche e i cimiteri “fino a cessata allerta. Le due ordinanze, quella relativa alla chiusura delle scuole e dei parchi e cimiteri, sono state adottate in considerazione “dell’ultimo aggiornamento delle previsioni fornite dalla Protezione Civile regionale che confermano i rischi di neve e forti gelate”. Questo è il testo completo dell’allerta meteo sul sito del Comune di Roma:

Il sito del Comune di Roma è stato presentato in una nuova versione di recente dall’assessora Flavia Marzano.