Domani scuole chiuse a Roma in previsione dell’ondata di maltempo e dell’allerta neve. “È stata firmata l’ordinanza del Campidoglio che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, sul territorio di Roma per lunedì 26 febbraio“, si legge in una nota del Campidoglio. Una seconda ordinanza, che sarà firmata nella giornata di oggi, è quella relativa a parchi, cimiteri e ville storiche che verranno chiusi fino a cessata allerta.

Lunedì 26 febbraio: domani scuole chiuse a Roma per allerta maltempo

“A seguito dell'”allerta meteo” diramata dalla Protezione Civile regionale alle ore 14 verrà aperta la sala Coc (Centro operativo comunale) – si legge in un comunicato del Campidoglio – per coordinare e assistere operativamente l’attuazione delle misure previste dal piano per rischio neve e ghiaccio, allegato all’ordinanza della Sindaca 189/2017, firmata a dicembre scorso e le ulteriori disposizioni saranno emanate nel corso delle prossime ore”. Nella sede della Protezione Civile di Roma Capitale a Porta Metronia si riuniranno i Dipartimenti del Campidoglio competenti, la Polizia Locale, i Municipi e le società di pubblici servizi – prosegue la nota -, alla presenza del vice sindaco Luca Bergamo, per fissare il dispositivo e le dotazioni necessarie per tutte le strutture deputate alla gestione dell’allerta. Insieme al Coc verranno attivate anche le Ucl municipali (Unità di crisi locale) con il compito di presidiare e monitorare il territorio.

A Roma le due ordinanze, quella relativa alla chiusura delle scuole e dei parchi e cimiteri, sono state adottate in considerazione “dell’ultimo aggiornamento delle previsioni fornite dalla Protezione Civile regionale che confermano i rischi di neve e forti gelate”. Anche il comune di Formello ha deciso di chiudere le scuole: il sindaco Gian Filippo Santi ha scritto l’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole lamentandosi di non poter ricevere in tempo utile le previsioni della Protezione Civile. Per l’allerta meteo domani scuole chiuse anche a Tivoli e in molti paesi dei Castelli romani. Molti i sindaci che hanno adottato un’ordinanza di chiusura degli istituti scolastici. Studenti a casa a Castel Gandolfo, Monte Compatri, Lanuvio e Frascati. Sui Monti Prenestini analogo provvedimento è stato preso dai sindaci di Labico, Palestrina e Zagarolo.

I posti per i senzatetto

La Croce Rossa garantirà da oggi altri 100 posti per accogliere le persone senza fissa dimora nella struttura ex Sprar (Sistema protezione per richiedenti asilo e rifugiati) al Tiburtino, secondo un comunicato. “Stiamo collaborando con il Dipartimento Politiche Sociali del Comune, attivando tutta la nostra macchina organizzativa che opera nel sociale, tra volontariato e operatori – si legge nella nota -. La Croce Rossa ha voluto fortemente intervenire sulla base di una lunga attività di esperienza nell’aiuto a chi vive per strada, portata avanti tutto l’anno dai volontari con le Unità di Strada. Oggi con l’area allestita a Via Ramazzini nella nostra sede, dove stiamo riuscendo a ospitare H24 150 persone e aprendo da questa sera altre nostre strutture ubicate sempre nella nostra sede per altre 60 persone stiamo cercando di dare un nostro concreto contributo”. In totale i posti per l’accoglienza sono circa 450.