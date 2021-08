Pochi giorni fa parlavamo delle “promesse dei talebani” e di come tutte le rassicurazioni sul fatto che le donne avrebbero potuto continuare a lavorare, studiare e avere dei diritti fosse più una strategia comunicativa che una vera e propria svolta politica. Ora il caso emblematico di Shabnam Dawran è una delle tante conferme che quella dei “talebani buoni” è solo una favola.

Afghan woman TV news anchor stopped from working. Shabnam Dawran, a news anchor with state channel RTA Pushto, has released a video saying she went to her office and was told to return home, despite assurances by the Taliban that women would be allowed to work under their rule pic.twitter.com/DUL5dpfist — AFP News Agency (@AFP) August 20, 2021

Shabnam Dawran: la telegiornalista afghana che non può più lavorare | VIDEO

Shabnam Dawran, nota giornalista e presentatrice, è stata respinta pochi giorni fa quando si è presentata al lavoro. “Il regime è cambiato. Lei non ha il permesso di rimanere qui. Vada a casa”, le è stato detto all’ingresso della sede della radio televisione nazionale afghana. Lo ha raccontato la stessa giornalista in un video diffuso sul web. Dawran si era presentata con il suo badge d’ingresso, il capo coperto da un velo e un lungo abito. Eppure l’emittente Tolo News, in cui anche Shabnam Dawran aveva precedentemente lavorato, non solo aveva rivendicato il fatto che le giornaliste avrebbero continuato a portare avanti la loro attività, ma addirittura un esponente talebano si era fatto intervistare da una di loro:

The #Taliban have allowed women to host television programs,” said Miraka Popal, head of the TOLOnews TV channel.#AfganistanWomen pic.twitter.com/pSbXmEZrWz — Anonymous Operations (@AnonOpsSE) August 17, 2021

Il filmato mostra l’intervista – andata in onda appena poco tempo fa su Tolo News – al portavoce dei talebani Mawlawi Abdulhaq Hemad. A condurre l’edizione del telegiornale è stata la giornalista Beheshta Arghand che aveva posto molte domande all’ospite in studio. Ora la svolta integralista che riguarda Shabnam Dawran e che conferma, purtroppo, quello che tante voci annunciavano. Una volta spenti i riflettori le donne saranno costrette a chiudersi in casa.