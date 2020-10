Sgarbi dà del fascista a Fico perché gli ha chiesto di mettere bene la mascherina

Deputato Sgarbi “Lei deve indossare bene la mascherina”. Lo dice il presidente della camera, Roberto Fico, rivolgendosi a Sgarbi che nel suo intervento per ricordare la presidente della Calabria Jole Santelli, parla tenendo la mascherina sollevata al di sopra della bocca. “Presidente, non riesco a respirare e parlare, ho il certificato…”, replica il deputato, ma Fico insiste: “Il certificato non prevede” che la possa indossare alzata. Secco Sgarbi: “E lei e’ un fascista”. “Gli insulti non sono ammessi in questa aula”, risponde Fico