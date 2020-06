La sceneggiata di Sgarbi portato via di peso dalla Camera

Vittorio Sgarbi è stato portato via letteralmente di peso fuori dall’Aula della Camera dopo che, espulso dalla vicepresidente Carfagna, si ostinava a non uscire dall’Emiciclo e, anzi, si produceva in improperi nei confronti di lei e della deputata di Fi Giusi Bartolozzi, come ‘Vaffanculo’, ‘stronza’, ‘troia’ ed altre parole incomprensibili dalle tribune. Prendendo la parola in dichiarazione di voto Sgarbi ha rivolto un duro attacco ai magistrati, definendoli “mafiosi” e chiedendo l’istituzione di una commissione di inchiesta “per la nuova Tangentopoli”. Ripreso dalla presidente di turno, Mara Carfagna, e dopo l’intervento della deputata di FI Bartolozzi, che ha stigmatizzato le parole del critico d’arte e parlamentare, Sgarbi si è lasciato andare a parole offensive nei confronti della stessa Bartolozzi ma anche della vicepresidente Carfagna che, quindi, lo ha espulso dall’Aula.

Signore e signori ecco a voi Sgarbi. pic.twitter.com/wfiqfWsvnt — #c@rlob🇮🇹 (@BandyCarlo) June 25, 2020

Secondo l’agenzia di stampa ANSA Sgarbi avrebbe pronunciato come ‘Vaffanculo’, ‘stronza’, ‘troia’ ed altre parole incomprensibili dalle tribune. Carfagna lo ha più volte invitato a uscire. Sgarbi si è invece seduto negli scranni di Fratelli d’Italia prima e poi della Lega. A quel punto quattro commessi lo hanno sollevato di peso, due per le gambe e due per le braccia, e lo hanno portato fuori. “Che un criminale delinqua è normale, che lo faccia un magistrato è un terremoto istituzionale. Dopo le inaudite dichiarazioni contro di lei di un magistrato del Csm – aveva affermato prima Sgarbi rivolgendosi al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede – dopo le inaudite dichiarazioni di Palamara contro l’onorevole Salvini, dobbiamo aprire una commissione di inchiesta contro la criminalità di magistrati che fanno l’opposto del loro lavoro, peggio dei criminali. ‘Palamaropoli'”.

Parole applaudite da parte dell’Aula, ma che avevano suscitato anche reazioni assai critiche, a cominciare da quelle di Giusi Bartolozzi, di Forza Italia, magistrato. “Sentire da un collega che la magistratura tutta è mafiosa, a me fa inorridire”. “Non era tutta”, ha replicato Sgarbi, ricordando che Francesco Cossiga aveva definito l’Anm “un’associazione mafiosa” e alzando particolarmente i toni, tanto da portare Carfagna ad espellerlo dall’Aula dopo i previsti richiami. Nel video dell’intervento di Sgarbi alla Camera si vede il deputato iniziare la sua invettiva al minuto 1.20. Quando finisce, al minuto 3, la deputata Bartolozzi chiede alla Carfagna di riprenderlo come da regolamento per aver chiamato mafiosi tutti i magistrati. A quel punto inizia lo show con la vicepresidente della Camera che alla fine gli intima di uscire dall’aula:

Video da: Twitter

