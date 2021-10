Sequestrato il sito di Forza Nuova, il primo passo (forse) verso la cancellazione del movimento fascista

Dopo la mozione di questo pomeriggio, la polizia postale ha chiuso il sito di Forza Nuova per il reato di istigazione a delinquere aggravato

La guerra (di civiltà) ai fascismi è cominciata: oggi la Polizia postale ha sequestrato il sito di Forza Nuova. Su richiesta della Procura di Roma la Polizia Postale ha notificato un provvedimento di sequestro del sito internet del movimento di estrema destra Forza Nuova. L’attività rientra nell’indagine avviata dai pm di Roma e relativa anche agli scontri avvenuti sabato nel centro della Capitale e che ha portato all’arresto di 12 persone. Il reato per cui si è proceduto è quello di istigazione a delinquere aggravato dall’utilizzo di strumenti informatici o telematici.

Nella giornata di ieri erano già finiti in manette Roberto Fiore e Giuliano Castellino, leader nazionale e leader romano del partito. Cn loro altre 10 persone arrestate per gli scontri di sabato a Roma in occasione della manifestazione ‘no green pass’.

Sequestrato il sito di Forza Nuova, il primo passo verso la cancellazione del movimento fascista

La nostra sede nazionale, la sede delle lavoratrici e dei lavoratori, è stata attaccata da Forza Nuova e dal movimento no vax. Abbiamo resistito allora, resisteremo ora e ancora. A tutti ricordiamo che organizzazioni che si richiamano al fascismo vanno sciolte.#Cgil pic.twitter.com/cSwV8bYF1O — CGIL Nazionale (@cgilnazionale) October 9, 2021

“Il movimento politico Forza Nuova esprime solidarietà e vicinanza ai nostri fratelli ingiustamente incarcerati, vittime della repressione e tenuti in ostaggio da uno Stato non più rappresentante del popolo, ma forcaiolo e prezzolato da banche e industrie farmaceutiche”, con questa nota in una nota, il dirigente romano di Fn Pino Meloni e Stefano Schiavulli.

Pochi minuti fa è arrivata anche la risposta alla questione del giorno, ovvero il presunto attacco del vicesegretario dem Provenzano contro Fratelli d’Italia. “Per Giorgia Meloni non deve essere un momento facile ed è comprensibile il suo tentativo di rifugiarsi nel vittimismo. Però -riferiscono fonti del Nazareno- non le consentiamo di continuare a falsificare la realtà: il Pd non ha chiesto di sciogliere Fratelli d’Italia ma Forza Nuova”.

“Anziché cambiare discorso -proseguono le stesse fonti- dimostri una volta per tutte di prendere le distanze e contrastare senza alcuna ambiguità i movimenti eversivi di stampo fascista. Come mai le viene così difficile?”.