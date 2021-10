Giorgia Meloni si inventa che Provenzano vuole sciogliere Fratelli d’Italia

“Il vicesegretario del partito ‘democratico’ vorrebbe sciogliere il primo partito italiano (oltre che l’unica opposizione al governo). Un partito a cui fanno riferimento milioni di cittadini italiani che confidano e credono nelle nostre idee e proposte. Spero che Letta prenda subito le distanze da queste gravissime affermazioni che rivelano la vera intenzione della sinistra: fare fuori Fratelli d’Italia. O forse i toni da regime totalitario usati dal suo vice rappresentano la linea del Pd? Aspettiamo risposte”,scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia. Peccato che Peppe Provenzano non l’abbia mai detto.

Il vicesegretario del partito “democratico” vorrebbe sciogliere il primo partito italiano (oltre che l’unica opposizione al governo). Spero che Letta prenda le distanze da queste affermazioni. Oppure fare fuori @FratellidItalia rappresenta la linea del Pd? Aspettiamo risposte. pic.twitter.com/Hi19Lzlzo8 — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) October 11, 2021

Il vicesegretario Dem infatti si è limitato a ricordare che, nonostante ci siano le evidenze del coinvolgimento di Forza Nuova, bastano solamente i fermi di Fiore e Castellino a ricordarlo, la leader di Fratelli d’Italia ha fatto la gnorri non additando ai neofascisti l’ormai celeberrima “matrice” dietro l’assalto alla CGIL:

Ieri #Meloni aveva un’occasione: tagliare i ponti con il mondo vicino al #neofascismo, anche in #Fdi. Ma non l’ha fatto. Il luogo scelto (il palco neofranchista di #Vox) e le parole usate sulla #matrice perpetuano l’ambiguità che la pone fuori dall’arco democratico e repubblicano — Peppe Provenzano (@peppeprovenzano) October 11, 2021

Questione di opportunismo con ogni probabilità perché, come ha ricordato sempre Provenzano, Meloni quelle parole le ha pronunciate sul palco della convention nazionale di Vox, partito di estrema destra spagnolo. Provenzano ha lanciato quindi un parallelismo provocatorio. Se Meloni non prende le distanze, e non si ricorda che per esempio lo abbia fatto in passato, da chi viola la legge, come può stare “nell’arco democratico e repubblicano”? Non è difficile chiudere la questione per Giorgia Meloni, basta dire finalmente di aver capito qual è la matrice. Invece di buttarla in caciara parlando di complotti. Ma certe forme di vittimismo non sono nuove a una destra che preferisce memare su se stessa piuttosto che avere il coraggio di rinunciare a qualche voto.