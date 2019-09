“Vi posso dire che nei prossimi giorni da casa 5 stelle arriveranno delle sorprese”. Stamattina ha cominciato Matteo Salvini intervistato da Radio radicale a parlare dei possibili passaggi di eletti grillini nelle fila della Lega: intende possibili passaggi alla Lega? “Mettetevi nei panni di chi fino a ieri ha fatto una battaglia a quelli che vedeva come corrotti e oggi gli viene imposto di allearsi con quelli. Come se a me imponessero di allearmi con Renzi e con la Boschi domani mattina…”, ha risposto il segretario leghista.

Senatori M5S passano alla Lega e a Renzi?

Subito dopo la voce è stata confermata da Andrea Crippa, vicesegretario della Lega, all’AdnKronos: “Stiamo ragionando, ci sono almeno una ventina di parlamentari del M5S che stanno ‘dialogando’ con la Lega, in vista di un passaggio con noi”. Ma Crippa aveva già annunciato un’ecatombe di senatori M5S prima della fiducia, solo che gli “almeno nove” del 2 settembre scorso non sono ancora usciti fuori. Nel frattempo però l’AdnKronos apprende da fonti parlamentari che sarebbero almeno cinque i senatori pentastellati che avrebbero contattato il gruppo di Italia Viva a palazzo Madama. Interlocuzioni sarebbero in corso anche con altri gruppi, con una senatrice M5S a un passo dal Misto. Si vocifera di contatti anche con i forzisti, sebbene questa opzione metterebbe a rischio la tenuta del governo e il futuro della legislatura.

Chi guida il fronte dei rivoltosi al Senato parla di numeri più contenuti. Comunque sia si registra un clima di fibrillazione a palazzo Madama e sia al Senato che alla Camera si guarda con sospetto, in particolare, agli eletti nell’uninominale, ovvero i più civici e meno fedeli alla causa grillina. “Con 5 senatori M5S i contatti sono in corso”, confermano da Italia Viva. Stamattina si era parlato dei settanta senatori pronti a chiedere un’assemblea per limitare i poteri di Di Maio, smentita in mattinata dai grillini. Che poco fa hanno ribadito:

Il gruppo del MoVimento 5 stelle al Senato è un gruppo affiatato. Un gruppo di cittadini, docenti universitari, professionisti ed esponenti della società civile, con storie molto diverse alle spalle ma tutti accomunati da un unico obiettivo: cambiare in meglio questo Paese mettendosi al servizio della politica, come nel miglior spirito del Movimento 5 stelle.

Non permettiamo che un normale processo democratico portato avanti dai portavoce al Senato nel rispetto delle regole interne del gruppo, venga distorto e strumentalizzato ad arte per portare un attacco al Movimento 5 Stelle e al suo leader.

Intanto però Renzi dichiara durante un incontro nella sede della Stampa Estera a Roma: “Siamo quarantadue parlamentari e entro il mese arriveremo a 50”. “I parlamentari di Italia viva sono ad oggi 42, 27 deputati, 15 senatori. Penso che arriveremo a una cinquantina entro un mesetto. Non vogliamo allargare troppo il numero dei parlamentari, per noi è importante avere un piccolo gruppo, unito, tosto, credibile e capace”.

