“Se oggi c’è Salvini al Governo è una responsabilità di Matteo Renzi”

“Come valuta la gestione di questa fase da parte di Zingaretti?”. Corrado Formigli a Piazzapulita intervista il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Che sulle motivazioni e sulle responsabilità che hanno portato prima alla crisi del governo presieduto da Giuseppe Conte e poi alla formazione della maggioranza allargata alla Lega che sostiene l’esecutivo Draghi ha le idee molto chiare: “Non è del PD e di Zingaretti che sia venuta a mancare una maggioranza politica di centrosinistra. Hanno tentato di dare vita al Conte Ter, io credo che abbiano fatto bene per cercare di capire se c’erano in parlamento i numeri per proseguire magari con l’intenzione di rafforzare quel governo che aveva a mio parere bisogno di una squadra più robusta. Io a differenza di Nicola non ho mai pensato al voto come opzione perchè andare a votare adesso con quello che sta accadendo…Io ho sempre detto che quando Giorgia Meloni legittimamente diceva ‘Al voto’, faceva gli interessi del suo partito e non dell’Italia…”.

A quel punto Formigli lo incalza: “È stato un bene passare dal Conte 2 a Draghi? È un bene per il paese?”. La risposta di Bonaccini è diplomatica: “Se è un bene per il Paese lo diranno le politiche che Draghi farà: quello che dico è che in quella situazione il presidente Mattarella ha fatto il bene del Paese”. Il conduttore di Piazzapulita continua a stuzzicare il presidente dell’Emilia Romagna: “Lei è stato molto vicino a Renzi, oggi che giudizio dà: aver fatto saltare il governo Conte è stato un merito o un demerito di Renzi”. E Bonaccini finalmente parla: “Se oggi abbiamo Salvini al governo è una responsabilità anche di Renzi.