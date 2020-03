Le scuole chiuse fino al 2 maggio? No, ma…

Da ieri sera rimbalza su Facebook e Twitter la notizia che vuole le scuole chiuse fino al 2 maggio. Da quel che sembra di capire si tratta di una catena su Whatsapp che sta circolando anche su altri social network.

Da lì la storia ha fatto il giro di Internet ed è finita su Twitter:

Secondo quanto si racconta, tutto parte da una falsa prima pagina di Repubblica che sta circolando e che piuttosto pomposamente annuncia “Coronavirus, adesso è ufficiale: Prorogata la chiusura delle scuole fino al 2 maggio.”. Il ritaglio è evidentemente falso, vista la maiuscola dopo i due punti e il punto alla fine che non si mette mai nei titoli; il vero articolo di Repubblica che è stato photoshoppato era quello che annunciava le scuole chiuse fino al 15 marzo.

Tuttavia, è ormai sicuro che le scuole non riapriranno il 3 aprile ed è altamente probabile che si andrà verso una proroga della chiusura che interesserà tutto il prossimo mese. Ad annunciarlo ieri è stata proprio Repubblica (stavolta il pezzo è vero):

All’epoca spiegavamo che gli scienziati del Comitato non avevano detto no alla chiusura delle scuole. Avevano invece detto che chiuderle per dieci giorni attualmente non basta e sottolineato che andrebbero chiuse per almeno due mesi se davvero si vuole combattere la diffusione del Coronavirus e di COVID-19. Anche Pier Luigi Lopalco, epidemiologo e professore all’Università di Pisa, aveva approvato il provvedimento: «Le uniche evidenze scientifiche da poter prendere come modello sono le pandemie influenzali: è empirico che in estate scompaiano, ma non per il caldo come sento ripetere. È anche la chiusura delle scuole che rallenta i contatti sociali. Quindi sì: la chiusura delle scuole è opportuna. Sperimentale ma opportuna». E nell’articolo di Repubblica di oggi si spiega che il Comitato tecnico scientifico che aveva contestato le misure troppo blande sulla chiusura oggi dice che non ha senso riaprire prima di sessanta giorni. Ovvero, visto che le scuole sono state chiuse il 9 marzo, non ha senso riaprire prima della seconda settimana di maggio.