Le regole per la riapertura della scuola a settembre

Repubblica illustra oggi in un articolo a firma di Corrado Zunino le nuove regole per la riapertura della scuola a settembre. Una di queste è la riduzione dell’orario della singola lezione «fino a 40 minuti». Serve un decreto. L’altra è la depenalizzazione del reato di infortunio sul lavoro in un istituto scolastico: sotto questa casistica rientra il contagio da Covid.

Al primo positivo in classe o nei corridoi, oggi, scatterebbe d’ufficio l’avviso di garanzia per il dirigente. I presidi non intendono riaprire con questa minaccia. Dopo 35 giorni, e non poche anticipazioni, i 18 esperti guidati dall’ex rettore di Ferrara — di cui 9 di estrazione universitaria, 6 tra docenti, presidi e dirigenti della scuola — hanno prodotto questo primo testo, che sarà velocemente integrato con il file ufficiale del Comitato tecnico scientifico, già rivelato da Repubblica e consegnato ieri alla task force. Il Piano per settembre dovrà guidare le scelte di una ministra in ritardo anche sulla ripartenza.

Il professor Bianchi e i diciassette della Fase 2 non dicono più quanto spendere, ma spiegano che nuove risorse sono necessarie per far ripartire e «cambiare la scuola». Indicano pure dove i soldi si dovranno mettere. Innanzitutto, serve assumere «personale docente». I 32 mila precari stabilizzati con il concorso straordinario e il rischio di una crisi di governo non saranno teste e didattica in più: saranno supplenti trasformati (tra un anno) in docenti di ruolo. Sempre gli stessi. E gli altri 48 mila dei prossimi concorsi arriveranno a settembre 2021. In questa stagione di distanziamento, per restituire ai nostri studenti il livello di insegnamento che conoscevano, visto che 26 mila maestri e prof andranno in pensione, servirebbe il 10-15%di insegnanti in più, «tra 80 e 120 mila».