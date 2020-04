La pagina facebook della Lega di Macerata (che non è un canale ufficiale) ha pubblicato, prendendolo per vero, un meme su Salvini che invita a scrivere 104 (come la legge sulle disabilità…) nei commenti dopo lo slogan: “Conte bugiardo peggio di Pinocchio. Se sei d’accordo con me scrivi ‘104’ nei commenti”. La foto ha in effetti il simbolo della Lega per Salvini premier ma la scritta è stata aggiunta con un programma di fotoritocco.

EDIT: La Lega Macerata non è la pagina ufficiale dei leghisti di Macerata, come ci fanno sapere: «La pagina a cui fare affidamento è nominata “Lega Provincia di Macerata”».

L’originale è stata pubblicata su Facebook da Matteo Salvini in occasione del suo 45esimo compleanno nel marzo 2018: la stessa immagine è stata utilizzata tempo fa per creare una falsa frase contro i napoletani mai detta dal Capitano.

La Lega di Macerata ha successivamente rimosso il post, che nel frattempo si stava riempiendo di commenti che gli spiegavano che avevano pubblicato un’immagine fake. Ma anche di tanti che scrivevano proprio 104:

Pregevole anche l’intervento della pagina troll MILF con Salvini – Cucina marchigiana, che aveva ricondiviso il post invitando a scrivere “104” nei commenti.

Nei commenti la pagina ha invitato i “bravi ragazzi” della Lega di Macerata a passare dalle sue parti per trovare altro materiale.

MILF con Salvini è una pagina satirica che fa ironia sulla Lega ma è frequentata anche da decine di migliaia di salviniani autentici. Commentano i contenuti finti, li condividono, li fanno propri, li rivendicano. L’acronimo MILF è di solito tratto dal linguaggio gergale anglo-americano composto dalle iniziali delle parole dell’espressione Mother I’d Like to Fuck, ma qui è sciolto in Mamme Italiane Libere e Felici con Salvini e la tecnica è quella solita dei troll: inviare un messaggio inviato e polemico sedendosi poi a godere le reazioni di chi non capisce la satira.

